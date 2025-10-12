الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543645-638958979889007325.jpg
زيدان يكشف عن عودته للتدريب ويكشف وجهته
رياضة
2025-10-12 | 16:32
المصدر:
روسيا اليوم
6 شوهد
كشف أسطورة المنتخب
الفرنسي زين الدين زيدان
، أنه سيعود من جديد إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هدفه هو تدريب منتخب
فرنسا
لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ورحل
زيدان
عن تدريب
ريال مدريد
، في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين لم يتول مهمة تدريب أي فريق.
وبدأ زيدان مسيرته كمدير فني لريال
مدريد
"
كاستيا
"، وبعد ذلك عمل مساعدا للإيطالي كارلو
أنشيلوتي
، مدرب ريال مدريد سابقا ومنتخب
البرازيل
حاليا، في الفريق الملكي عام 2014.
وفي شهر يناير من عام 2016، عمل مديرا فنيا لفريق ريال مدريد، قبل أن يرحل في صيف 2018 ويعود إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في ولاية ثانية من عام 2019 وحتى عام 2021.
وبعد رحيله عن تدريب ريال مدريد، ارتبط اسم زيدان بتولي تدريب العديد من الفرق الكبرى في أوروبا، مثل
يوفنتوس
وبايرن
ميونخ
ومانشستر
يونايتد
وباريس
سان جيرمان
، كما ترددت أنباء حول إمكانية قيادته لأحد الفريق
السعودية
، لكن زيدان ظل بعيدا عن العمل ينتظر فرصة قيادة منتخب
فرنسا
.
وقال زيدان، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، إن هدفه هو تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف زيدان: "سأعود بالتأكيد إلى التدريب، ولماذا لم أتولّ قيادة يوفنتوس؟ لا أعرف لماذا لم يحدث ذلك، النادي دائما في قلبي لأنه قدم لي الكثير، في المستقبل لا أعرف، أحد أهدافي هو تدريب المنتخب الفرنسي وسوف نرى''.
وتحدث زيدان عن دخوله عالم التدريب، قائلا: "عندما توقفت عن لعب كرة القدم تغيرت حياتي، بعد ثلاث سنوات لم أكن أعرف ماذا أفعل، جربت الكثير حتى التحقت بدورة تدريبية، من بين جميع المدربين الذين عملت معهم، كان ليبي هو من تعلمت منه أكثر، كان مهما جدا لأنه عندما وصلت إلى
إيطاليا
كان الأمر صعبا علي في البداية، لكن ليبي كان يؤمن بي دائما''.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
زيدان
فرنسا
الفرنسي زين الدين زيدان
باريس سان جيرمان
زين الدين زيدان
مانشستر يونايتد
بايرن ميونخ
سكاي سبورت
ريال مدريد
سان جيرمان
