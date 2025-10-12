زيدان يكشف عن عودته للتدريب ويكشف وجهته

كشف أسطورة المنتخب ، أنه سيعود من جديد إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هدفه هو تدريب منتخب لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ورحل عن تدريب ، في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين لم يتول مهمة تدريب أي فريق.

وبدأ زيدان مسيرته كمدير فني لريال " "، وبعد ذلك عمل مساعدا للإيطالي كارلو ، مدرب ريال مدريد سابقا ومنتخب حاليا، في الفريق الملكي عام 2014.

وفي شهر يناير من عام 2016، عمل مديرا فنيا لفريق ريال مدريد، قبل أن يرحل في صيف 2018 ويعود إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في ولاية ثانية من عام 2019 وحتى عام 2021.

وبعد رحيله عن تدريب ريال مدريد، ارتبط اسم زيدان بتولي تدريب العديد من الفرق الكبرى في أوروبا، مثل وبايرن ومانشستر وباريس ، كما ترددت أنباء حول إمكانية قيادته لأحد الفريق ، لكن زيدان ظل بعيدا عن العمل ينتظر فرصة قيادة منتخب .

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، إن هدفه هو تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف زيدان: "سأعود بالتأكيد إلى التدريب، ولماذا لم أتولّ قيادة يوفنتوس؟ لا أعرف لماذا لم يحدث ذلك، النادي دائما في قلبي لأنه قدم لي الكثير، في المستقبل لا أعرف، أحد أهدافي هو تدريب المنتخب الفرنسي وسوف نرى''.

وتحدث زيدان عن دخوله عالم التدريب، قائلا: "عندما توقفت عن لعب كرة القدم تغيرت حياتي، بعد ثلاث سنوات لم أكن أعرف ماذا أفعل، جربت الكثير حتى التحقت بدورة تدريبية، من بين جميع المدربين الذين عملت معهم، كان ليبي هو من تعلمت منه أكثر، كان مهما جدا لأنه عندما وصلت إلى كان الأمر صعبا علي في البداية، لكن ليبي كان يؤمن بي دائما''.