تذاكر مجانية لمباراة المنتخب العراقي أمام السعودية

أعلن ، الأحد، عن توزيع تذاكر مجانية لمباراة منتخبنا الوطني أمام يوم الثلاثاء المقبل في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.



وجاء في بيان للاتحاد، "يسر لكرةِ القدم، وبالتعاونِ مع لجمهورية في جدة، أن يعلن عن توزيع تذاكر مجانية لجماهيرنا العزيزة، دعما لمؤازرة منتخبنا الوطني في مبارياته المقبلة".

وكشف البيان أن "آلية الاستلام، هي يسمح بحضور شخص واحد فقط لتسلمِ التذاكرِ عن خمسةِ أشخاص، ويجب أن يكون معه الإيميل الخاص بالحجز، والالتزام التام بعملية تسلُّم التذاكر، والمحافظة على النظام العام"، مردفا " خمس نسخ ورقية من جوازات السفر وتأشيرات الدخول (الفيزا) للأشخاصِ الخمسة".

وتقام المباراة بين منتخبي العراق والسعودية يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت .