بالصور من جدة.. تدريبات منتخبنا الوطني استعداداً لمباراة السعودية

تنشر ، صوراً لتدريبات منتخبنا الوطني العراقي استعداداً لمباراة يوم الثلاثاء المقبل في الملحق الآسيوي.



وجرت التدريبات في مدينة جدة استعداداً للمباراة المقبلة في التصفيات الآسيوية ضمن الملحق الآسيويّ المؤهل إلى مونديال 2026.





وتقام المباراة بين منتخبي والسعودية يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت .

أدناه صور تدريبات المنتخب..