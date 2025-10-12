مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين هانوس سورينسن ومارتن أغنيرسون في الدقيقتين (67، 81) على الترتيب.بينما سجل التشيكي آدم كارابيتس هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 78 من زمن اللقاء.وحقق منتخب جزر الفارو بذلك انتصاره الثالث على التوالي والرابع في هذه التصفيات مقابل ثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الـ12 بفارق نقطة خلف المنتخب التشيكي صاحب المركز الثاني.بينما يحتل منتخب كرواتيا صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة ولعب مباراة أقل.