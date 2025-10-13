تراكم رواتب 3 أشهر.. القاسم يلوّح بالانسحاب من "دوري النجوم" بسبب أزمة مالية

وأكد رئيس النادي رسول جاسم عبادي أن "الأزمة الحالية بلغت مرحلة حرجة، إذ تعجز الإدارة عن تأمين المبالغ المستحقة للاعبين والجهاز الفني المستقيل، الذين تقدموا بشكوى رسمية إلى للمطالبة بحقوقهم المالية"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن "النادي لم يتمكن من توفير حتى مبلغ مليون دينار منذ انطلاق الدوري، ما أدى إلى اضطراب الوحدات التدريبية وتوقفها بالكامل بسبب العجز عن صرف رواتب اللاعبين التي تراكمت لثلاثة أشهر متتالية".وأشار إلى أن " طرقت جميع الأبواب دون جدوى، إذ لم تتلقَّ أي دعم مالي يسهم في تسيير شؤون الفريق أو تغطية احتياجاته الأساسية"، مؤكداً أن "استمرار هذا الوضع قد يفرض على النادي خيار الانسحاب القسري من المسابقة إذا لم تُحل المشكلات العالقة، ولاسيما قضية اللاعب المحترف الذي رفع شكوى إلى (فيفا) مطالباً بمستحقاته، الأمر الذي يهدد الفريق بعقوبات جديدة قد تصل إلى حرمانه من تسجيل اللاعبين، في وقت ينتظر فيه النادي بفارغ الصبر حلول شهر كانون الثاني المقبل لرفع تلك العقوبات".وبيّن أن "إدارة القاسم ناشدت مراراً الجهات الحكومية للإسراع في إطلاق المنحة المالية البالغة أربعة مليارات دينار والمخصصة للأندية الرياضية"، كما دعت " إلى الإسراع في افتتاح ملعب الأولمبي ليكون مقراً دائماً لمباريات الفريق، لاسيما أن التنقل المستمر لخوض المباريات خارج أرضه استنزف ميزانيته المحدودة".وفي ختام حديثه، وجّه رئيس النادي نداءً إلى جماهير القاسم ومحبيه للوقوف إلى جانب الفريق في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن "النادي يمرّ بظروف استثنائية تتطلب تكاتف الجهود والدعم الشعبي لإنقاذه من الانسحاب والحفاظ على موقعه بين أندية ".يُذكر أن ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، خاض حتى الآن أربع مباريات في الموسم الحالي، خسرها أمام النفط والكرخ وأمانة ، فيما خرج بنتيجة التعادل السلبي أمام فريق .