مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مدرب السعودية قبل موقعة العراق: هذه أهم مباراة في مسيرتي التدريبية
رياضة
2025-10-13 | 04:30
مدرب السعودية قبل موقعة العراق: هذه أهم مباراة في مسيرتي التدريبية
رياضة
2025-10-13 | 04:30
73 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أكد مدرب المنتخب السعودي،
هيرفي رينارد
، أن مواجهة
العراق
يوم غدٍ الثلاثاء ستكون الأهم في مسيرته التدريبية، مشددًا على أن الفوز هو ما سيمنح "الأخضر" بطاقة التأهل إلى
كأس العالم
2026.
وقال
رينارد
في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن نعلم أن ما نقوم به في كرة القدم لن يعني شيئًا إن لم نحقق الفوز غدًا، فالأهم هو مباراة الغد. أنا محظوظ بالعمل مع لاعبين أصحاب خبرة مثل
صالح الشهري
وسالم
الدوسري
وحسان تمبكتي، ودائمًا ما أتحدث معهم. نستعد بهدوء وتركيز، وليس لدينا هدف سوى الفوز والتأهل".
وأضاف: "عندما عدت لتدريب المنتخب، كانت لدي ثقة كبيرة باللاعبين، وأحظى أيضًا بثقة رئيس الاتحاد. كرة القدم مثل الحياة، مليئة بالصعوبات، وأنا أحب هذه التحديات ولدينا دافع كبير لتحقيق التأهل".
وشدد المدرب الفرنسي على أهمية التركيز في المواجهة قائلاً: "نحن على بُعد نحو 24 ساعة من المواجهة، وهدفنا واضح: التأهل إلى
كأس العالم
، ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز. هذه أهم مباراة في مسيرتي التدريبية".
وختم رينارد تصريحاته بالقول: "نحن نحب الضغوط، فهي ضغوط إيجابية تمنحنا الحافز لتقديم الأفضل. نعلم مدى جودة المنتخب العراقي، ونعلم مدى أهمية المباراة غدًا، أمامنا مباراة كبيرة وسنكرر الفرحة".
يُذكر أن منتخبي
السعودية
والعراق يمتلكان ثلاث نقاط لكل منهما في جدول الملحق الآسيوي، مع أفضلية للأخضر بفارق الأهداف، ما يجعل المواجهة الحاسمة بينهما بطابع نهائي مبكر لتحديد المتأهل إلى مونديال 2026.
