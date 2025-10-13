إبراهيم بايش: أرنولد "أب قاسٍ" لكنه الأفضل في مسيرتي مع المنتخب

وقال بايش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد ستكون مهمة جدًا ونتمنى أن تكون ليلة لا تنسى بالنسبة لنا وللجماهير العراقية".وأضاف: "المدرب غراهام هو الأفضل في مسيرتي مع المنتخب، فهو بمثابة الأب لجميع اللاعبين، رغم أنه في بعض الأحيان يكون أبًا قاسيًا، لكنه دائمًا يريد الأفضل لنا".وختم بايش حديثه بالقول: "نحن عازمون على تحقيق الفوز، ولدي ثقة كاملة بزملائي وبقدرتنا على إسعاد الجماهير العراقية غدًا".