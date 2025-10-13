Alsumaria Tv
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
مشاهد من توزيع تذاكر مباراة العراق والسعودية "مجاناً"

رياضة

2025-10-13 | 06:17
مشاهد من توزيع تذاكر مباراة العراق والسعودية &quot;مجاناً&quot;
232 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، مشاهد من توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني العراقي مع نظيره السعودي (مجاناً)، إذ تجري بسلاسة بفضل الإجراءات المتخذة من قبل السفارة العراقية في الرياض بالتعاون مع القنصلية العامة بجدة واتحاد كرة القدم العراقي.

المشاهد ادناه:

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي في لقاء حاسم، سيكون فيه أسود الرافدين مطالبين بتحقيق الفوز، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء الثلاثاء المقبل الساعة 9:45 بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

وسيكون منتخب العراق بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز في مباراته التاريخية أمام السعودية، من أجل التأهل مباشرة إلى كأس العالم، كونه يحتل وصافة المجموعة الثانية حاليًا، متخلفًا بفارق عدد الأهداف المسجلة عن السعودية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
فيديوهات

نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
Play
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
05:26 | 2025-10-13
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
Play
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
05:26 | 2025-10-13
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
Play
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
02:52 | 2025-10-13
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
Play
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
Play
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
Play
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
11:28 | 2025-10-12
المرافق الصحية لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان.. فيديو
Play
المرافق الصحية لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان.. فيديو
11:21 | 2025-10-12
حادث مروع في كاليفورنيا إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي
Play
حادث مروع في كاليفورنيا إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي
03:39 | 2025-10-12
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
Play
بالفيديو.. امبراطورية علي غلام المالية والنفوذ في قلب العاصفة الاقتصادية العراقية
08:00 | 2025-10-11
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
Play
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
