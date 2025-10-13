قرارات جديدة تخص كأس العرب 2025: المباريات خارج الأجندة الدولية!

وحددت اللائحة موقف ونظام المباريات التي ستقام في قطر، حيث تُحتسب المباريات التي تُقام في البطولة ونتائجها وفقًا لطريقة الحساب المُستخدمة في تصنيف "فيفا" العالمي.وسيتم احتساب وتحديد معامل النقاط في التصنيف كما هو الحال بالنسبة للمباريات الودية، التي تُقام في نفس توقيت أجندة المباريات الدولية الرسمية. وأوضح فيفا أن المباريات التي تُقام في كأس العرب 2025 ستُحتسب ضمن تصنيف الصادر في نهاية الشهر.وطلب من المنتخبات المشاركة في البطولة الوصول إلى طبقًا لجدول زمني محدد، حيث يجب أن يصل كل فريق من الفرق الأربعة عشرة المشاركة في مرحلة التأهيل قبل ثلاثة أيام من مباراتهم الأولى، وبعد التأهل تبقى الفرق السبعة المتأهل لدور المجموعات والمشاركة في مرحلة البطولة في قطر، بينما يصل كل منتخب من المنتخبات التسعة التي تأهلت تلقائيًا لبطولة كأس العرب قبل أربعة أيام من المباراة الأولى لفريقهم.وسمح لكل منتخب مشارك بتقديم قائمة مؤقتة للاعبين تضم 35 لاعبًا على الأقل و55 لاعبًا على الأكثر، من ضمنهم أربعة حراس مرمى على الأقل، على أن تختصر القائمة النهائية إلى 23 لاعبًا ثلاثة منهم على الأقل حراس مرمى.وحذر الفيفا في لائحته المنظمة لكأس العرب أنه في حال انسحاب أي منتخب في موعد لا يتجاوز 30 يومًا قبل المباراة الأولى للمنافسة، سيتم تغريمه على الأقل 15 ألف فرنك سويسري من قبل اللجنة التأديبية للفيفا، أما المنتخب الذي ينسحب من كأس العرب 2025 قبل أقل من 30 يومًا فسيتم تغريمه بما لا يقل عن 20000 فرنك سويسري.الجدير بالذكر أن منافسات البطولة تنطلق يوم الاثنين 1 ديسمبر بمباراتي والتي تضم منتخب تونس الذي ينتظر الفائز من وجنوب ، وقطر التي ستواجه الفائز من ليبيا وفلسطين ضمن منافسات المجموعة الأولى.ويلعب في مع والفائز من عمان والصومال، وكذلك الفائز بين جزر القمر واليمن، بينما تشارك مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات والإمارات والفائز من موريتانيا والكويت، أما المجموعة الرابعة فتضمّ منتخبات الجزائر والعراق والفائز بين وجيبوتي ومباراة السودان ولبنان.وتشهد مرحلة الدور التمهيدي المؤهل لكأس العرب إقامة 7 مباريات في العاصمة القطرية الدوحة يومي 25 و26 على الملاعب التالية: ملعب عبد الله بن خليفة وملعب جاسم آل حمد وملعب جاسم وملعب حمد آل ثاني.بينما تستضيف الملاعب الرئيسية منافسات البطولة، وهي استاد لوسيل واستاد أحمد بن علي واستاد البيت واستاد 974 واستاد المدينة التعليمية.