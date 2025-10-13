مباراة التأهل للمونديال.. العراق بالأبيض في مواجهة الأخضر السعودي

وكان مدرب منتخب غراهام ، قد أكد أن مباراة الغد أمام المنتخب السعودي ستكون "مباراة كبيرة"، مشيراً إلى جاهزية فريقه لخوضها بهدف واحد هو تحقيق الانتصار والتأهل إلى .وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد ستكون كبيرة، خصوصاً مع هذا العدد الكبير من الإعلاميين الحاضرين، وهذا دليل على أهمية المواجهة"، مضيفاً: "شاهدت تفاعل وهو يوجه زملاءه في المباراة السابقة، وهذا يعني أنه سيكون مدرباً جيداً في المستقبل، وهو جاهز تماماً لمواجهة ".وأوضح أرنولد أن الضغوط ستكون على المنتخب السعودي، قائلاً: "السعودية ستلعب أمام جماهيرها وبخيارين، الفوز أو التعادل، أما نحن فسندخل المباراة بشعار الفوز فقط".وأضاف المدرب: " لاعب ممتاز، وجميع اللاعبين جاهزون للمواجهة، رغم قصر الفترة بين مباراة إندونيسيا الماضية ومواجهة السعودية، لكننا سنختار التشكيلة المثالية لهذه المباراة المصيرية".واختتم أرنولد حديثه بالتأكيد على أن المنتخب العراقي يمتلك روحاً عالية ودافعاً كبيراً لتحقيق الفوز.