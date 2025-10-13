لا بديل عن الفوز.. سيناريوهات تأهل العراق وقطر لمونديال 2026

: الإمارات تقترب من الحلم وقطر تتمسك بالأملفي المجموعة الأولى، تتصدر الإمارات الترتيب بثلاث نقاط بعد فوز دراماتيكي على 2-1، بينما تحتل قطر وعمان المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما 0-0.سيناريوهات التأهل:الإمارات: يكفيها التعادل أو الفوز في مباراتها أمام قطر غدا الثلاثاء للتأهل مباشرة إلى مونديال 2026.قطر: لا خيار أمام " " سوى الفوز على الإمارات لانتزاع الصدارة والتأهل المباشر.: مواجهة نارية بين والعراقفي جولة الحسم، يلتقي المنتخب السعودي وضيفه المنتخب العراقي غدا الثلاثاء في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرابع من تصفيات المؤهلة لمونديال 2026.وكانت السعودية قد عادت من تأخرها أمام إندونيسيا لتفوز 3-2 بثنائية ، الأربعاء الماضي، على ملعبها في جدة.وفي المقابل، حقق فوزا صعبا ومتأخرا على نفس الخصم (إندونيسيا)، السبت الماضي، بهدف رائع لزيدان إقبال.سيناريوهات التأهل:العراق: لا بديل عن الفوز وأي نتيجة أخرى تعني خروجه من سباق التأهل المباشر.السعودية: يكفيها التعادل أو الفوز للتأهل مباشرة إلى المونديال، بفضل تفوقها في فارق الأهداف على العراق، إذ سجل المنتخب السعودي ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدفان، في حين سجل العراق هدفا واحدا فقط.آلية التأهل النهائية:- صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى 2026.- أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.