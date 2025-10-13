أنشيلوتي يحدد شرطاً لإعادة نيمار إلى تشكيلة البرازيل

ولم يشارك (33 عاماً) مع منتخب منذ عامين؛ إذ أعاقت الإصابات قدرته على الأداء بثبات منذ عودته إلى العام الماضي، بعد فترة قضاها مع .وأشاد الذي كان يتحدث قبل المباراة الودية أمام في غداً الثلاثاء، بموهبة نيمار؛ لكنه شدد على أهمية حالته البدنية.وقال المدرب الإيطالي للصحافيين: "يستطيع نيمار اللعب بأعلى مستوياته مع هذا الفريق دون أي مشكلات. عندما يكون في حالة بدنية جيدة، يمتلك الكفاءة للعب؛ ليس فقط في البرازيل؛ بل في أي فريق في العالم بفضل موهبته".وكانت آخر مرة ارتدى فيها مهاجم برشلونة وباريس السابق الأصفر الشهير، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما عانى من إصابة خطيرة في أربطة الركبة، ما أعاق محاولات عودته للملاعب.وتدخل البرازيل مباراة الغد في حالة معنوية عالية، بعد انتصارها الكبير 5-صفر على يوم الجمعة الماضي، إثر أداء أظهر قدرة الفريق على إمتاع الجماهير "بالكرة الجميلة".