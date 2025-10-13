ضربة لبرشلونة قبيل الكلاسيكو

وقد اختير أولمو لقائمة المنتخب الإسباني في مباراتي وبلغاريا بتصفيات 2026، وذكرت تقارير أنه تعرض لبعض المشاكل العضلية الجمعة الماضي وتم تأكيد غيابه عن المباراتين.وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه اليوم الاثنين: "تعرض لاعب الفريق لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، دون أن يكون لذلك تأثير كبير عليه، سيتم تحديد مدة التعافي من خلال متابعة تقدمه في العلاج".وشارك أولمو في عشر مباريات مع برشلونة هذا الموسم وفيما لم يحدد ناديه إطارا زمنيا لتعافيه، أوضحت التقارير أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع.وفي حال حدوث ذلك سيغيب اللاعب عن مواجهة الفريق الكتالوني مع جيرونا يوم السبت المقبل بالدوري الإسباني، ثم مواجهة أولمبياكوس اليوناني يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة ضمن منافسات " " في 26 تشرين الاول الجاري.وكشف برشلونة في بيان آخر عن موقف مهاجمه ، والذي عانى من آلام عضلية في عضلة الفخذ الخلفية ومن غير المتوقع أن يغيب عن الفريق.وقال في بيانه: "أكدت الفحوصات الطبية أن فيران تعرض لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى بدون وجود إصابة مصاحبة".وأضاف: "لن يغيب اللاعب عن المباريات وسيتبع نظاما محددا في العلاج".