ماذا سيأكل لاعبو المنتخب العراقي قبل مباراة السعودية التاريخية؟

تخلى العراقيون عن الأكلات الشعبية مثل "الدولمة" و"الهبيط" واستعانوا بطاهِ شهير لتجهيز وجبات خاصة للاعبي المنتخب قبل يوم غد الثلاثاء في المباراة الحاسمة والتاريخية التي ستحدد المتأهل إلى 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



واستعان المنتخب العراقي بالطاهي الشهير محمد سوادي الذي يرأس جمعية طهاة العراق لتجهيز وجبات صحية للاعبي المنتخب الأول المتواجدين حالياً في جدة استعداداً لمواجهة في مباراة سيذهب منها الفائز مباشرة نحو 2026.

وينشط سوادي على "إنستغرام" إذ يتابعه أكثر من 216 ألفاً، وينشر صوراً لزبائنه المشاهير في مطعمه مثل المغنية والإسباني مدرب المنتخب الأول السابق، إضافة إلى ظهوره الدائم عبر القنوات العراقية. ولا تخلو موائد الطعام العراقية من الأطباق الشعبية الشهيرة مثل "الدولمة" التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، و "الهبيط" أو كما يُسمى في بعض مناطق بـ"التشريب" إضافة إلى "الباجة" و"المسكوف".

واختار سوادي وجبات صحية للاعبي " " إذ سيتناولون في وجبة عشاء اليوم الاثنين قبل المباراة بـ24 ساعة الأرز الأبيض مع الفواكه المجففة، وشرائح اللحم البقري، والبطاطا المسلوقة بالإضافة إلى سمك السلمون وطبق إيطالي هو مكرونة "فوتيتشيني بالسبانخ والدجاج".

وفي يوم المباراة سيتناول العراقيون الأرز بالشعيرية وصدور الدجاج بالحمص والبصل، إضافة إلى "فوتيتيشيني السبانخ والدجاج" وكذلك اللحم المشوي والخضراوات المسلوقة.

ويحرص سوادي، مالك المطعم الشهير في ، على تزويد اللاعبين بالأكلات الصحية، فعلى سبيل المثال يقدم للاعبي العراق طبق "سباغيتي بولونيز" لكن بطريقة صحية، والباستا الإيطالية بلحم مفروم خالِ من الدهون، بينما يحرص الطاهي الشهير على تقديم سمك السلمون يومياً للاعبين في وجبة .