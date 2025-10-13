الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
التالي
صمون وزعتر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543719-638959672927808736.jpg
ماذا سيأكل لاعبو المنتخب العراقي قبل مباراة السعودية التاريخية؟
رياضة
2025-10-13 | 11:46
1,010 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تخلى العراقيون عن الأكلات الشعبية مثل "الدولمة" و"الهبيط" واستعانوا بطاهِ شهير لتجهيز وجبات خاصة للاعبي المنتخب قبل
ملاقاة
السعودية
يوم غد الثلاثاء في المباراة الحاسمة والتاريخية التي ستحدد المتأهل إلى
كأس العالم
2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ولا تخلو موائد الطعام العراقية من الأطباق الشعبية الشهيرة مثل "الدولمة" التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، و "الهبيط" أو كما يُسمى في بعض مناطق
العراق
بـ"التشريب" إضافة إلى "الباجة" و"المسكوف".
واستعان المنتخب العراقي بالطاهي الشهير محمد سوادي الذي يرأس جمعية طهاة العراق لتجهيز وجبات صحية للاعبي المنتخب الأول المتواجدين حالياً في جدة استعداداً لمواجهة
السعودية
في مباراة سيذهب منها الفائز مباشرة نحو
كأس العالم
2026.
وينشط سوادي على "إنستغرام" إذ يتابعه أكثر من 216 ألفاً، وينشر صوراً لزبائنه المشاهير في مطعمه مثل المغنية
رحمة رياض
والإسباني
خيسوس كاساس
مدرب المنتخب الأول السابق، إضافة إلى ظهوره الدائم عبر القنوات
التلفزيونية
العراقية.
واختار سوادي وجبات صحية للاعبي "
أسود الرافدين
" إذ سيتناولون في وجبة عشاء اليوم الاثنين قبل المباراة بـ24 ساعة الأرز الأبيض مع الفواكه المجففة، وشرائح اللحم البقري، والبطاطا المسلوقة بالإضافة إلى سمك السلمون وطبق إيطالي هو مكرونة "فوتيتشيني بالسبانخ والدجاج".
وفي يوم المباراة سيتناول العراقيون الأرز بالشعيرية وصدور الدجاج بالحمص والبصل، إضافة إلى "فوتيتيشيني السبانخ والدجاج" وكذلك اللحم المشوي والخضراوات المسلوقة.
ويحرص سوادي، مالك المطعم الشهير في
بغداد
، على تزويد اللاعبين بالأكلات الصحية، فعلى سبيل المثال يقدم للاعبي العراق طبق "سباغيتي بولونيز" لكن بطريقة صحية، والباستا الإيطالية بلحم مفروم خالِ من الدهون، بينما يحرص الطاهي الشهير على تقديم سمك السلمون يومياً للاعبين في وجبة
العشاء
.
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
تذاكر مجانية لمباراة المنتخب العراقي أمام السعودية
16:38 | 2025-10-12
مدرب السعودية قبل موقعة العراق: هذه أهم مباراة في مسيرتي التدريبية
04:30 | 2025-10-13
زيادة تاريخية في المنتخبات: كأس العالم 2030 قد تضم 64 فريقاً و128 مباراة!
08:00 | 2025-09-24
طعام
المنتخب
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
أسود الرافدين
خيسوس كاساس
التلفزيونية
سومرية نيوز
كأس العالم
رحمة رياض
أيسلندا تحرج فرنسا بتصفيات كأس العالم
17:42 | 2025-10-13
ديشامب يغير جلد الديوك بعد استبعاد مبابي
15:20 | 2025-10-13
مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر الى كأس العالم 2026
14:48 | 2025-10-13
تصفيات المونديال.. قطر تبحث عن الفوز ومدرب الإمارات "واثق" من تجاوز العنابي
13:05 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
المغرب يلاقي فرنسا.. مباريات نارية في ربع نهائي مونديال الشباب
11:54 | 2025-10-13
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
41.1%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
اقتصاد
16.56%
09:18 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
09:18 | 2025-10-12
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
رياضة
15.23%
18:17 | 2025-10-11
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
18:17 | 2025-10-11
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
10.87%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
استقرار نسبي في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم الأحد
اقتصاد
8.34%
03:31 | 2025-10-12
استقرار نسبي في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم الأحد
03:31 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
أمن
7.9%
11:42 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
11:42 | 2025-10-12
المزيد
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
13:20 | 2025-10-13
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
05:26 | 2025-10-13
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
05:26 | 2025-10-13
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
02:52 | 2025-10-13
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
11:28 | 2025-10-12
المرافق الصحية لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان.. فيديو
11:21 | 2025-10-12
حادث مروع في كاليفورنيا إثر تحطّم مروحية فوق شاطئ عمومي
03:39 | 2025-10-12
