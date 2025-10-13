المغرب يلاقي فرنسا.. مباريات نارية في ربع نهائي مونديال الشباب

وقد تأهل المنتخب إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه المثير على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-1 في ربع النهائي، ليلاقي التي تخطت بهدفين لواحد.أما في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي، فسيتقابل منتخب ، المرشح الأوفر حظا للقب، مع نظيره الكولومبي، بعد أن تغلب "راقصو " على 2-0، بينما أطاحت بإسبانيا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2.مواعيد مباريات نصف النهائي بتوقيتالأربعاء 15 أكتوبر 2025× فرنسا - الساعة 23:00 (الساعة 21:00 بتوقيت المغرب)الخميس 16 أكتوبر 2025الأرجنتين × كولومبيا -الساعة 02:00 فجراالمباراة النهائيةمن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 02:00 فجرا بتوقيت السعودية.