كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية

وقال في تصريح صحفي تابعته ، ان "قرار بفسخ تعاقدي حرمني من فرصة التأهل المباشر لنهائيات 2026"، مشيرًا إلى أن "بعض اللاعبين تواصلوا معي مؤخراً لأخذ نصائحي قبل المباراة الحاسمة أمام المنتخب السعودي".وأقيل كاساس من تدريب منتخب بعد الخسارة أمام فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن إقالة المدرب ومساعديه كانت "بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية".وتابع كاساس "أعتقد أن تجربتي مع العراق كانت إيجابية جدًا، بسبب النتائج من جهة، إذ فزنا بكأس ، وقدمنا أداءً جيدًا جدًا في رغم أننا خرجنا بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل، حيث انتصرنا لأول مرة في تاريخ البلاد على منتخبات مثل ، وكذلك حققنا أداء جيدًا في تصفيات كأس العالم؟".وأضاف "كنا نملك زمام الأمور في تصفيات كأس العالم، وكان التأهل بين أيدينا، لكن لم يسمح لنا بإكمال المهمة، أنا واثق من ذلك، لم نخسر أي مباراة في أثناء فترة تدريبي. كنا نتحكم في كل شيء، أنا متأكد من أن مصيرنا كان بأيدينا".وذكر "تركنا إرثًا من اللاعبين الذين أصبحوا محترفين في أوروبا، بعد أن كانوا قبل مجيئنا لا يرغبون حتى في تمثيل المنتخب، لاعبين شباب مثل وحسين علي وكيفن ويوسف أمين وماركو فرج ومنتظر ماجد، كل هؤلاء سيصبحون مهمين جدًا في مستقبل الكرة العراقية"، لافتا الى "اننا قادرين على الفوز وتحقيق النقاط التي تؤهلنا مباشرة إلى كأس العالم، لكن ذلك لم يكن يحدث".وعما يميز اللاعبين العراقيين أوضح ان "الجانب الذهني هو الأبرز، فاللاعبون شديدو التنافسية، أكثر ما أعجبني هو العلاقة القوية التي ربطتنا بهم، وكيف تطور أدائهم خاصة من الناحية التكتيكية، هناك تواصل حتى الآن، الأسبوع الماضي تحديدًا تلقيت رسائل من بعض اللاعبين الذين تواصلوا معي من أجل تلقي النصائح".وبسؤاله عن أداء العراق تحت قيادة المدرب غراهام ، لفت كاساس الى ان "أمام قدم اللاعبون أداء جيدًا، لكن بعد طرد تغيّر مجرى المباراة بالكامل، أما مباراة فالأخير أراح عدة لاعبين أساسيين وشعرتُ وكأنها مباراة ودية، لكن العراق حقق الفوز".وعن مواجهة قال كاساس "ستكون مباراة قوية جدًا، المنتخب السعودي سيحظى بدعم جماهيري كبير على أرضه"، موضحا ان "هيرفي رينارد مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، ونجح في بناء فريق متماسك، ولا يمكنني الجزم بمن هو المرشح للفوز، المنتخبان متقاربان في المستوى، ومن سيتمكن من التعامل مع الضغط النفسي سيكون الأقرب إلى الفوز، يجب التحلي بالصبر والهدوء لتجنب الأخطاء، فالمباراة ستكون متوترة جدًا، ومن يعرف كيف يلعب تحت هذا الضغط سيكون الأقرب للفوز".أما عن اللاعب الذي قد يحسم المباراة للعراق قال ان "العنصر الحاسم هو روح الفريق، لا يوجد لاعب واحد أهم من المجموعة".