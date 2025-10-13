Alsumaria Tv
تصفيات المونديال.. قطر تبحث عن الفوز ومدرب الإمارات "واثق" من تجاوز العنابي

رياضة

2025-10-13 | 13:05
تصفيات المونديال.. قطر تبحث عن الفوز ومدرب الإمارات &quot;واثق&quot; من تجاوز العنابي
117 شوهد

أكد المدير الفني لمنتخب قطر لكرة القدم، الإسباني جولين لوبيتيغي، أن مواجهة الإمارات المقررة مساء الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026؛ تمثّل محطة مصيرية في مشوار العنابي نحو تحقيق حلم طال انتظاره بالوصول إلى المونديال عبر التصفيات القارية للمرة الأولى.

وقال لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الاثنين بالدوحة: "نخوض مباراة الغد من أجل تحقيق حلم كبير عملنا عليه منذ سنوات طويلة. تركيزنا الكامل منصب على فريقنا وعلى تقديم أفضل أداء ممكن. المباراة السابقة أمام عمان أصبحت من الماضي، أما التاريخ الحقيقي فسيُكتب الثلاثاء، وعلينا أن نكون مستعدين لصناعته بأقدامنا".
وأوضح المدرب الإسباني أن فريقه يتحلى بالهدوء والثقة قبل المواجهة المنتظرة، موضحاً: "نثق بقدراتنا وفي القوة الجماعية التي يتمتع بها هذا المنتخب. اللاعبون يدركون حجم المسؤولية، ويعرفون أننا نقترب من لحظة تاريخية يجب أن نستثمرها بكل تركيز وإصرار». وتابع «هدفنا واضح، الفوز والتأهل، ولا شيء غير ذلك".
وأكد لوبيتيغي: "عملنا خلال الأيام الماضية على استعادة التوازن بين الجوانب الدفاعية والهجومية، وعلى تعزيز روح اللعب الجماعي داخل الفريق، لا نفكر بالأسماء بقدر ما نهتم بالمنظومة ككل، فكل لاعب يدرك دوره في تحقيق الهدف. سنختار التشكيل الأنسب لخوض المباراة، والكل جاهز ومستعد لتقديم أفضل ما لديه".
وفي رده على سؤال حول قوة المنتخب الإماراتي، قال المدرب: "نحترم المنتخب الإماراتي كثيراً، فهو فريق قوي وحقق فوزاً مهماً على عُمان، وهذا ليس بالأمر السهل؛ إذ يملك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق، لكننا نركز على أنفسنا فقط. حتى لو أجرى الإماراتي تغييرات في تشكيلته، فإننا نتمسك بخطتنا ونهجنا الواضح".
وشدد لوبيتيغي على أن المباراة تحمل طابعاً خاصاً من حيث الأهمية، مضيفاً: "قد تكون هذه المواجهة الأهم في مشوارنا؛ لأن الحلم الذي ينتظرنا عظيم جداً. لا بد أن نلعب بتركيز عالٍ وتوازن بين الهجوم والدفاع، وأن نظهر شجاعة وإصراراً من أجل تحقيق ما نطمح إليه".
وفي ختام حديثه، أعرب لوبيتيغي عن ثقته بالتحكيم، قائلاً: "نثق تماماً بطاقم التحكيم، ولا نشعر بأي قلق. الحكام يبذلون أقصى ما لديهم في كل مباراة، ونحن نحترم مهنتهم وقراراتهم. تركيزنا منصب فقط على تقديم أداء مميز يليق بالمنتخب القطري وبآمال جماهيره".
من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب الإمارات، الروماني أولاريو كوزمين، أن مواجهة منتخب قطر تُعد بمثابة النهائي الحقيقي للتأهل، مشدداً على ثقته الكاملة بقدرة لاعبيه على تجاوز الصعوبات وتحقيق الفوز المنتظر.
وقال كوزمين، في المؤتمر الصحافي، الاثنين، بالدوحة: "ندرك تماماً أهمية هذه المباراة، فهي ليست مواجهة عادية، بل نهائي للتأهل إلى المونديال، قمنا بتحليل المنافس جيداً، ونعرف أنه فريق قوي ومنظم، يملك لاعبين أصحاب جودة عالية وخبرة كبيرة في مثل هذه المباريات، لذلك نعلم أننا سنواجه تحدياً صعباً".
وأضاف المدرب الروماني: "تركيزنا انصب خلال الأيام الماضية على الاستشفاء واستعادة الحالة البدنية والنفسية للاعبين بعد المباراة السابقة أمام عمان، التي كانت دراماتيكية ومؤثرة عاطفياً. الجميع شعر بعدها بسعادة كبيرة؛ لأنها منحتنا دافعاً إيجابياً قوياً قبل مواجهة قطر".
وأوضح كوزمين: "فترة التحضير كانت قصيرة، ولكننا تعاملنا معها بأفضل شكل ممكن. اللاعبون يدركون حجم المسؤولية، وثقتي فيهم بلا حدود، وسنخوض اللقاء بإصرار وعزيمة لتقديم أفضل أداء وتحقيق هدفنا في التأهل. نحن وقطر تحت ضغط كبير، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذا الضغط وتجاوزه بشكل إيجابي".
وتطرق المدرب إلى الحديث عن بعض الجوانب التنظيمية، قائلاً: "نأمل أن يكون التحكيم على مستوى الحدث، وألا يكون هناك أي مجال للشكوى بعد المباراة. نعرف الحكم الأوزبكي، ولا يمكننا قول الكثير. فقط نأمل أن يقدم مستوى متميزاً وأن تسير الأمور بعدالة".
كما أبدى كوزمين أسفه لعدم تمكن عدد كبير من مشجعي المنتخب الإماراتي من الحضور إلى الدوحة، مشيراً إلى أن "عدد جماهيرنا المسموح به في المدرجات لا يتجاوز 8 في المائة، وهو رقم قليل جداً مقارنة بطموحاتنا ودعم جماهيرنا الرائع. كنا نتمنى أن يُسمح لعدد أكبر من مشجعينا بالحضور، لكننا سنقاتل من أجلهم جميعاً داخل الملعب".
وختم مدرب المنتخب الإماراتي تصريحاته مؤكداً أن الطموح لا يتوقف عند هذه المباراة. وعلق: "هدفنا لا يقتصر على مباراة واحدة، بل على تحقيق الحلم بالوصول إلى كأس العالم. يجب أن نبقى على الأرض ونواصل التركيز، فلا يمكن أن نعتبر أننا حققنا ما نريده قبل صافرة النهاية. إذا نجحنا في التأهل فسيكون لدينا الوقت للاحتفال. أما الآن فكل تركيزنا منصب على المهمة المقبلة".
وتُقام المباراة المرتقبة بين قطر والإمارات مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026؛ إذ يسعى المنتخب القطري إلى حسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، فيما يأمل نظيره الإماراتي في خطف البطاقة الثانية بالفوز أو بنقطة التعادل بعد فوزه على عمان.

