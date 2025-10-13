مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر الى كأس العالم 2026

وضمن المنتخب الملقب بـ"أسماك القرش الزرقاء" صدارة مجموعته ليحجز بطاقة العبور المباشر إلى النهائيات، التي ستُقام العام المقبل في وكندا والمكسيك.ويُعد هذا الإنجاز خطوة استثنائية في تاريخ الكرة الإفريقية، إذ أصبحت ثاني دولة من حيث عدد السكان (نحو 600 ألف نسمة فقط) تتأهل إلى عبر التاريخ.