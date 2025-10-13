ديشامب يغير جلد الديوك بعد استبعاد مبابي

وأعلن ديشامب التشكيل الاساسي الذي سيخوض به مواجهة أيسلندا، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بالتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 الذي سيقام في وكندا والمكسيك.وخرج مبابي من معسكر الديوك بسبب تجدد آلام إصابته في كاحل القدم خلال الفوز على أذربيجان بثلاثية دون رد، يوم الجمعة الماضي على ملعب حديقة الامراء في الجولة الثالثة من التصفيات.وساهم مبابي بهدف وتمريرة حاسمة لزميله رابيو قبل أن يخرج من الملعب، ويشارك مكانه فلوران توفان المهاجم المخضرم، الذي سجل الهدف الثالث، ليحتفل لاعب لانس بأول بصمة له مع منتخب بعد غياب دام أكثر من ست سنوات.وفي ريكيافيك، أجرى ديشامب 7 تعديلات على التشكيل الاساسي الذي سيواجه أيسلندا، حيث احتفظ فقط بالرباعي، ماينان، حارس المرمى الذي سيرتدي شارة القيادة مكان مبابي، وكذلك قلبي الدفاع دايوت أوباميكانو وويليام ساليبا، والجناح المهاري أوليسيه لاعب الألماني.في المقابل، انضم لكتيبة الديوك أمام أيسلندا، كل من جوليس كوندي ولوكاس ديني، وثنائي الوسط إدواردو كامافينجا ومانو كونيه، وفي الهجوم نكونكو وفلوران توفان وجان فيليب ماتيتا، الذي سيحتفل بأول مشاركة أساسيا بعد نزوله بديلا أمام أذربيجان.وخرج من القوام الأساسي لفرنسا، الظهيران ثيو ومالو جوستو، وثنائي الوسط خيفرين تورام وأدريان رابيو، وكينجسلي كومان، وهوجو إيكيتكي، الذين يتواجدون على مقاعد البدلاء، بينما غادر مبابي المعسكر لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بالنادي الإسباني.ويعتلي منتخب فرنسا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات بالفوز بهدفين دون رد على أوكرانيا ثم الفوز 2-1 على أيسلندا، وأخيرا الفوز على أذربيجان بثلاثية دون رد.