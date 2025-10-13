أيسلندا تحرج فرنسا بتصفيات كأس العالم

وكسر هذا التعادل سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للديوك، ليرتفع رصيد إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما بقى منتخب أيسلندا ثالثا برصيد 4 نقاط.تقدمت أيسلندا بهدف فيكتور بالسون في الدقيقة 39، وردت فرنسا بهدفي وجون فيليب ماتيتا في الدقيقتين 63 و68، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض بهدف ثان أحرزه كريستيان هلينسون في الدقيقة 70.