تفاصيل وثيقة "اتفاق غزة" للسلام.. هذا ما تضمنته
المزيد
الأسود بمواجهة الأخضر السعودي اليوم.. ماذا يحتاج منتخبنا الوطني؟

رياضة

2025-10-14 | 02:34
الأسود بمواجهة الأخضر السعودي اليوم.. ماذا يحتاج منتخبنا الوطني؟
324 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يشهد مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة حاسمة بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره السعودي ضمن نهائيات كأس العالم (2026) عن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي.

وتقام المباراة عند الساعة (التاسعة و45 دقيقة) من مساء اليوم والتي سيحكم فيها الأردني أدهم مخادمة.
ويعد الفريق السعودي متصدراً للمجموعة حالياً بفضل قواعد كسر التعادل، التي تعتمد بالترتيب على: النقاط، ثم فارق الأهـداف، ثم الأهداف المسجلة، وبما أن المنتخبين يتساويان في النقاط وفارق الأهداف (+1 لكل منهما)، تم اللجوء إلى معيار الأهداف المسجلة، حيث سجل (الأخضر) ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لـ (أسود الرافدين) في مواجهتي إندونيسيا.
ولا يملك منتخبنا الوطني أي خيار آخر سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث لانتزاع الصدارة وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره منذ عام (1986)، بينما سيلعب الأخضر بخياري الفوز والتعادل من أجل العبور إلى مونديال (2026) للمرة السابعة في تاريخه.
اخترنا لك
توقف مباراة تصفيات أوروبية لدخول زائر جديد الى الملعب
02:40 | 2025-10-14
أيسلندا تحرج فرنسا بتصفيات كأس العالم
17:42 | 2025-10-13
ديشامب يغير جلد الديوك بعد استبعاد مبابي
15:20 | 2025-10-13
مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر الى كأس العالم 2026
14:48 | 2025-10-13
تصفيات المونديال.. قطر تبحث عن الفوز ومدرب الإمارات "واثق" من تجاوز العنابي
13:05 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
43.35%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
18.72%
09:18 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
09:18 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
15.1%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
8.22%
11:42 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
11:42 | 2025-10-12
تطورات في الحالة الجوية الليلة وغدا الاثنين.. هذه المناطق الأكثر تاثراً
8.01%
09:36 | 2025-10-12
تطورات في الحالة الجوية الليلة وغدا الاثنين.. هذه المناطق الأكثر تاثراً
09:36 | 2025-10-12
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
6.61%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون امام مصرف الوركاء في بغداد للمطالبة باموالهم
Play
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون امام مصرف الوركاء في بغداد للمطالبة باموالهم
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
Play
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
Play
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
13:20 | 2025-10-13
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
Play
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
05:26 | 2025-10-13
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
Play
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
05:26 | 2025-10-13
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
Play
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
02:52 | 2025-10-13
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
Play
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
Play
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
Play
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
11:28 | 2025-10-12
المرافق الصحية لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان.. فيديو
Play
المرافق الصحية لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان.. فيديو
11:21 | 2025-10-12
