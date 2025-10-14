الأسود بمواجهة الأخضر السعودي اليوم.. ماذا يحتاج منتخبنا الوطني؟

وتقام المباراة عند الساعة (التاسعة و45 دقيقة) من مساء اليوم والتي سيحكم فيها مخادمة.ويعد الفريق السعودي متصدراً للمجموعة حالياً بفضل قواعد كسر التعادل، التي تعتمد بالترتيب على: النقاط، ثم فارق الأهـداف، ثم الأهداف المسجلة، وبما أن المنتخبين يتساويان في النقاط وفارق الأهداف (+1 لكل منهما)، تم إلى معيار الأهداف المسجلة، حيث سجل (الأخضر) ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لـ (أسود الرافدين) في مواجهتي إندونيسيا.ولا يملك منتخبنا الوطني أي خيار آخر سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث لانتزاع الصدارة وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره منذ عام (1986)، بينما سيلعب الأخضر بخياري الفوز والتعادل من أجل العبور إلى مونديال (2026) للمرة السابعة في تاريخه.