توقف مباراة تصفيات أوروبية لدخول زائر جديد الى الملعب

وعند الدقيقة 66 من المباراة، تفاجأ اللاعبون والجماهير بفأر صغير يركض داخل المستطيل الأخضر، ما تسبب في موجة من الضحك على المدرجات، بينما حاول النجم الويلزي برينان إبعاده من الملعب، بمساعدة الحارس ، لكن محاولاتهما لم تنجح في البداية.وبعد مطاردة قصيرة، غادر "الضيف غير المرغوب فيه" أرض الملعب وسط تصفيق الجماهير، ليستأنف اللعب مجددا في مشهد طريف أضفى أجواء فكاهية على التصفيات المونديالية.ورغم الحادثة الغريبة، تمكن المنتخب البلجيكي من تحقيق فوز مثير على بنتيجة 4-2، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.وافتتح جو رودون التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل النتيجة من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 24.وفي الشوط الثاني، سجل ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 76، فيما قلّص ناثان برودهيد الفارق لويلز في الدقيقة 89، لكن رد جاء سريعا لتؤكد تفوقها وتظفر بالنقاط الثلاث.بهذا الانتصار، رفعت بلجيكا رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الشمالية التي تعادلت مع كازاخستان (1-1)، فيما تجمد رصيد ويلز عند 10 نقاط في المركز الثالث.