توقف مباراة تصفيات أوروبية لدخول زائر جديد الى الملعب

وعند الدقيقة 66 من المباراة، تفاجأ اللاعبون والجماهير بفأر صغير يركض داخل المستطيل الأخضر، ما تسبب في موجة من الضحك على المدرجات، بينما حاول النجم الويلزي برينان جونسون
إبعاده من الملعب، بمساعدة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا
، لكن محاولاتهما لم تنجح في البداية.
وبعد مطاردة قصيرة، غادر "الضيف غير المرغوب فيه" أرض الملعب وسط تصفيق الجماهير، ليستأنف اللعب مجددا في مشهد طريف أضفى أجواء فكاهية على التصفيات المونديالية.
ورغم الحادثة الغريبة، تمكن المنتخب البلجيكي من تحقيق فوز مثير على ويلز
بنتيجة 4-2، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
وافتتح جو رودون التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل كيفين دي بروين
النتيجة من ركلة جزاء، ثم أضاف توماس مونييه
الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني، سجل دي بروين
ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 76، فيما قلّص ناثان برودهيد الفارق لويلز في الدقيقة 89، لكن رد بلجيكا
جاء سريعا لتؤكد تفوقها وتظفر بالنقاط الثلاث.
بهذا الانتصار، رفعت بلجيكا رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن مقدونيا
الشمالية التي تعادلت مع كازاخستان (1-1)، فيما تجمد رصيد ويلز عند 10 نقاط في المركز الثالث.