تاريخ المواجهات بين العراق والسعودية.. 37 مباراة غالبيتها لصالح الأسود

وتستضيف مدينة جدة في مواجهات من ملحق لكأس العالم 2026 المقبل، والتي تضم منتخبات وإندونيسيا والعراق.ونجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين في أول مواجهات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.وتمكن منتخب من تحقيق الفوز أيضًا على نفس المنافس بهدف نظيف في أول مبارياته في ملحق آسيا لكأس العالم 2026.ويمتلك منتخب العراق التفوق على نظيره السعودي في سجل مواجهات المنتخبين، حيث سبق وتواجه والصقور في 37 مباراة في جميع المسابقات، فاز العراقيون في 17 منها مقابل 11 انتصارًا للسعوديين.كما حسم التعادل مواجهات المنتخبين في 9 مناسبات، فيما سجل أسود 56 هدفًا في شباك السعودية مقابل 34 هدفًا لصالح الخضراء.ويعد منتخب العراق أكثر منتخب حقق انتصارات (17) وأكثر منتخب سجل أهدافًا (56) ضد المنتخب السعودي عبر التاريخ.كذلك يُعد المنتخب العراقي أكثر منتخب عبر التاريخ حقق انتصارات ضد السعودية على أرض الأخير (4)، بينما فقط منتخب (13 هدفًا) سجل أهدافًا على أرض السعودية أكثر من أسود الرافدين (11).