تفاصيل وثيقة "اتفاق غزة" للسلام.. هذا ما تضمنته
تاريخ المواجهات بين العراق والسعودية.. 37 مباراة غالبيتها لصالح الأسود
رياضة
2025-10-14 | 04:14
رياضة
2025-10-14 | 04:14
250 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
نشرت وسائل إعلامية تفاصيل عن تاريخ مواجهات
السعودية
والعراق في جميع البطولات قبل القمة المرتقبة بينهما في ختام مباريات ملحق
آسيا
لكأس العالم 2026 الذي سيقام في
أمريكا
وكندا والمكسيك.
وتستضيف مدينة جدة في
المملكة العربية السعودية
مواجهات
المجموعة الثانية
من ملحق
آسيا
لكأس العالم 2026 المقبل، والتي تضم منتخبات
السعودية
وإندونيسيا والعراق.
ونجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين في أول مواجهات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.
وتمكن منتخب
العراق
من تحقيق الفوز أيضًا على نفس المنافس بهدف نظيف في أول مبارياته في ملحق آسيا لكأس العالم 2026.
ويمتلك منتخب العراق التفوق على نظيره السعودي في سجل مواجهات المنتخبين، حيث سبق وتواجه
أسود الرافدين
والصقور
الخضراء
في 37 مباراة في جميع المسابقات، فاز العراقيون في 17 منها مقابل 11 انتصارًا للسعوديين.
كما حسم التعادل مواجهات المنتخبين في 9 مناسبات، فيما سجل أسود
الرافدين
56 هدفًا في شباك السعودية مقابل 34 هدفًا لصالح
الصقور
الخضراء.
ويعد منتخب العراق أكثر منتخب حقق انتصارات (17) وأكثر منتخب سجل أهدافًا (56) ضد المنتخب السعودي عبر التاريخ.
كذلك يُعد المنتخب العراقي أكثر منتخب عبر التاريخ حقق انتصارات ضد السعودية على أرض الأخير (4)، بينما فقط منتخب
سوريا
(13 هدفًا) سجل أهدافًا على أرض السعودية أكثر من أسود الرافدين (11).
مقالات ذات صلة
بعد قرعة المحلق.. إليك تاريخ مواجهات منتخب العراق والسعودية في جميع البطولات
06:58 | 2025-07-17
مشاهد من توزيع تذاكر مباراة العراق والسعودية "مجاناً"
06:17 | 2025-10-13
نفاد التذاكر مباراة العراق والسعودية
13:11 | 2025-10-12
تاريخ مواجهات العراق وإندونيسيا في جميع المسابقات
04:31 | 2025-10-11
اخترنا لك
حتى مع وقف الحرب.. إسبانيا تتمسك بخيار حظر توريد الاسلحة لإسرائيل
09:07 | 2025-10-14
كوريا الجنوبية تحسم وديتها أمام الباراغواي بثنائية نظيفة في سيول
09:00 | 2025-10-14
من قلب طوكيو.. اليابان تسقط البرازيل بثلاثية تاريخية في مباراة ودية
08:40 | 2025-10-14
تعرف على أقل خمس دول سكانا تأهلت إلى كأس العالم
08:26 | 2025-10-14
صورة مبهمة وأزمة تلوح بالأفق.. عودة تير شتيغن تثير قلق برشلونة
06:03 | 2025-10-14
مكافأة مالية للاعبي المنتخب بعد الفوز على اندونيسيا.. ماذا ينتظرهم اذا كرروها مع السعودية؟
04:41 | 2025-10-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
49.91%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
17.23%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
أمن
9.34%
11:42 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
11:42 | 2025-10-12
تطورات في الحالة الجوية الليلة وغدا الاثنين.. هذه المناطق الأكثر تاثراً
محليات
9.19%
09:36 | 2025-10-12
تطورات في الحالة الجوية الليلة وغدا الاثنين.. هذه المناطق الأكثر تاثراً
09:36 | 2025-10-12
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
دوليات
7.56%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
افتتاح خط جديد يخدم أهالي محافظتين جنوب بغداد
محليات
6.76%
10:34 | 2025-10-12
افتتاح خط جديد يخدم أهالي محافظتين جنوب بغداد
10:34 | 2025-10-12
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
07:28 | 2025-10-14
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
06:05 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
13:20 | 2025-10-13
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
05:26 | 2025-10-13
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
05:26 | 2025-10-13
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
02:52 | 2025-10-13
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
