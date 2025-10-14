صورة مبهمة وأزمة تلوح بالأفق.. عودة تير شتيغن تثير قلق برشلونة

ووفقا لصحيفة "آس" ، خضع تير شتيجن لعملية جراحية ثانية في ظهره خلال يوليو/ تموز الماضي بسبب مشكلات متكررة في الفقرات القطنية، لكن ما حدث عقب العملية أثار استياء ، بعدما أصر الحارس على الإعلان بأنه سيغيب ثلاثة أشهر فقط لتفادي إدراجه في قائمة الغيابات الطويلة الأمد، وهو ما اعتبره النادي محاولة لعرقلة تسجيل الحارس الشاب .كما أثار رفض شتيجن مشاركة تقريره الطبي مع رابطة "الليجا" غضب الإدارة، التي قررت حينها فتح تحقيق تأديبي ضده وسحب شارة القيادة منه.لكن الخلاف لم يدم طويلاً، إذ تراجعت جميع الأطراف عن مواقفها، وانتهت الأزمة نهائيا عقب خطاب الحارس الألماني في احتفالية ، حين استعاد شارة القيادة بعد موافقته على منح حق الاطلاع على تقريره الطبي الكامل عقب العملية.ومنذ ذلك الحين، واصل تير شتيجن عمله المكثف في مرحلة التعافي، ويأمل في أن يكون جاهزا للعودة للملاعب مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، تحت قيادة المدرب .ومع ذلك، يبقى مستقبل تير شتيجن غامضا في ظل التحولات داخل النادي، رغم رغبته الواضحة في البقاء ضمن صفوف برشلونة، حيث يمتد عقده حتى عام 2028 ويثق في قدرته على منافسة خوان على مركز الحارس الأساسي للفريق الكتالوني.ويراهن برشلونة، تحت قيادة والمدرب فليك، بقوة على الحارس الشاب جارسيا، وتحظى هذه الرؤية بدعم واسع داخل النادي.وفي حال قبول تير شتيجن بدور الحارس الاحتياطي، فلن تواجه الإدارة أي مشكلة في استمراره حتى نهاية الموسم، على أن يتم مناقشة مستقبله مجددا الصيف المقبل.غير أن هذا السيناريو قد يشكل خطرا كبيرا على الحارس الألماني، الذي يطمح للمشاركة مع منتخب بلاده في المقبلة، وهي ربما فرصته الأخيرة ليكون الحارس الأساسي في بطولة كبرى مع .ومع قلة مشاركات تير شتيجن، تتضاءل حظوظه في التواجد مع "المانشافت"، خاصة في ظل نصائح المدرب وبعض المقربين بضرورة الانتقال إلى فريق آخر يضمن له اللعب بانتظام للحفاظ على جاهزيته.ومن المنتظر أن يجلس تير شتيجن مع إدارة برشلونة فور حصوله على التصريح الطبي للعودة، من أجل مناقشة مستقبله واتخاذ قرار نهائي.ويملك الحارس عروضا من أندية أخرى، إلا أن خيار الإعارة يبدو معقدا بسبب راتبه المرتفع وطول مدة عقده مع .وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الجميع ما سيحدث في يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث يبدو أن برشلونة وتير شتيجن على أعتاب قرار مصيري قد يحدد شكل حراسة المرمى في " " خلال السنوات المقبلة.