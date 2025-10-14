صورة مبهمة وأزمة تلوح بالأفق.. عودة تير شتيغن تثير قلق برشلونة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تفاصيل وثيقة "اتفاق غزة" للسلام.. هذا ما تضمنته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صورة مبهمة وأزمة تلوح بالأفق.. عودة تير شتيغن تثير قلق برشلونة

رياضة

2025-10-14 | 06:03
صورة مبهمة وأزمة تلوح بالأفق.. عودة تير شتيغن تثير قلق برشلونة
307 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يعيش برشلونة حالة من الترقب بشأن مستقبل حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، مع اقتراب موعد عودته من الإصابة في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط مؤشرات على أزمة محتملة تتعلق بمركزه ودوره داخل الفريق.


ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، خضع تير شتيجن لعملية جراحية ثانية في ظهره خلال يوليو/ تموز الماضي بسبب مشكلات متكررة في الفقرات القطنية، لكن ما حدث عقب العملية أثار استياء إدارة برشلونة، بعدما أصر الحارس على الإعلان بأنه سيغيب ثلاثة أشهر فقط لتفادي إدراجه في قائمة الغيابات الطويلة الأمد، وهو ما اعتبره النادي محاولة لعرقلة تسجيل الحارس الشاب خوان جارسيا.

كما أثار رفض شتيجن مشاركة تقريره الطبي مع رابطة "الليجا" غضب الإدارة، التي قررت حينها فتح تحقيق تأديبي ضده وسحب شارة القيادة منه.

لكن الخلاف لم يدم طويلاً، إذ تراجعت جميع الأطراف عن مواقفها، وانتهت الأزمة نهائيا عقب خطاب الحارس الألماني في احتفالية كأس خوان جامبر، حين استعاد شارة القيادة بعد موافقته على منح اللجنة الطبية حق الاطلاع على تقريره الطبي الكامل عقب العملية.

ومنذ ذلك الحين، واصل تير شتيجن عمله المكثف في مرحلة التعافي، ويأمل في أن يكون جاهزا للعودة للملاعب مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

ومع ذلك، يبقى مستقبل تير شتيجن غامضا في ظل التحولات داخل النادي، رغم رغبته الواضحة في البقاء ضمن صفوف برشلونة، حيث يمتد عقده حتى عام 2028 ويثق في قدرته على منافسة خوان جارسيا على مركز الحارس الأساسي للفريق الكتالوني.

ويراهن برشلونة، تحت قيادة ديكو والمدرب فليك، بقوة على الحارس الشاب جارسيا، وتحظى هذه الرؤية بدعم واسع داخل النادي.

وفي حال قبول تير شتيجن بدور الحارس الاحتياطي، فلن تواجه الإدارة أي مشكلة في استمراره حتى نهاية الموسم، على أن يتم مناقشة مستقبله مجددا الصيف المقبل.

غير أن هذا السيناريو قد يشكل خطرا كبيرا على الحارس الألماني، الذي يطمح للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة، وهي ربما فرصته الأخيرة ليكون الحارس الأساسي في بطولة كبرى مع ألمانيا.

ومع قلة مشاركات تير شتيجن، تتضاءل حظوظه في التواجد مع "المانشافت"، خاصة في ظل نصائح المدرب جوليان ناجلسمان وبعض المقربين بضرورة الانتقال إلى فريق آخر يضمن له اللعب بانتظام للحفاظ على جاهزيته.

ومن المنتظر أن يجلس تير شتيجن مع إدارة برشلونة فور حصوله على التصريح الطبي للعودة، من أجل مناقشة مستقبله واتخاذ قرار نهائي.

ويملك الحارس عروضا من أندية أخرى، إلا أن خيار الإعارة يبدو معقدا بسبب راتبه المرتفع وطول مدة عقده مع النادي الكتالوني.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الجميع ما سيحدث في يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث يبدو أن برشلونة وتير شتيجن على أعتاب قرار مصيري قد يحدد شكل حراسة المرمى في "البلوجرانا" خلال السنوات المقبلة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
حتى مع وقف الحرب.. إسبانيا تتمسك بخيار حظر توريد الاسلحة لإسرائيل
09:07 | 2025-10-14
كوريا الجنوبية تحسم وديتها أمام الباراغواي بثنائية نظيفة في سيول
09:00 | 2025-10-14
من قلب طوكيو.. اليابان تسقط البرازيل بثلاثية تاريخية في مباراة ودية
08:40 | 2025-10-14
تعرف على أقل خمس دول سكانا تأهلت إلى كأس العالم
08:26 | 2025-10-14
مكافأة مالية للاعبي المنتخب بعد الفوز على اندونيسيا.. ماذا ينتظرهم اذا كرروها مع السعودية؟
04:41 | 2025-10-14
تاريخ المواجهات بين العراق والسعودية.. 37 مباراة غالبيتها لصالح الأسود
04:14 | 2025-10-14
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
49.91%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
17.23%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
9.34%
11:42 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
11:42 | 2025-10-12
تطورات في الحالة الجوية الليلة وغدا الاثنين.. هذه المناطق الأكثر تاثراً
9.19%
09:36 | 2025-10-12
تطورات في الحالة الجوية الليلة وغدا الاثنين.. هذه المناطق الأكثر تاثراً
09:36 | 2025-10-12
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
7.56%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
افتتاح خط جديد يخدم أهالي محافظتين جنوب بغداد
6.76%
10:34 | 2025-10-12
افتتاح خط جديد يخدم أهالي محافظتين جنوب بغداد
10:34 | 2025-10-12
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
Play
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
07:28 | 2025-10-14
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
Play
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
06:05 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
Play
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
Play
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
Play
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
13:20 | 2025-10-13
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
Play
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
05:26 | 2025-10-13
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
Play
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
05:26 | 2025-10-13
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
Play
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
02:52 | 2025-10-13
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
Play
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
Play
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.