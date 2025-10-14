تعرف على أقل خمس دول سكانا تأهلت إلى كأس العالم

وتعد الرأس الأخضر
"كاب فيردي" ثاني أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم
للرجال منذ انطلاق البطولة الأولى عام 1930.
وفي ما يلي نلقي نظرة على أصغر الدول التي شاركت في تاريخ نهائيات كأس العالم، بناء على عدد سكانها عندما ظهرت في المونديال.
1- أيسلندا
بعدد سكان يزيد قليلا على 350 ألف نسمة، أصبحت أيسلندا أصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم عندما تأهلت لنسخة 2018 التي أقيمت بروسيا.
في روسيا
، تعادل منتخب أيسلندا مع الأرجنتين
، ولكنه خسر أمام كرواتيا ونيجيريا واحتل المركز الأخير في مجموعته بالمونديال.
2- الرأس الأخضر
تضم الدولة (الجزيرة) الواقعة قبالة الساحل الغربي
لإفريقيا نحو 525 ألف نسمة، وتحتل المركز السبعين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) العالمي لمنتخبات الرجال.
وضمن منتخب "كاب فيردي" تواجده في مونديال 2026 بعدما احتل صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال متفوقا على المنتخب الكاميروني، أحد أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية.
وظهرت الرأس الأخضر، الدولة التي نالت استقلالها عن البرتغال
قبل 50 عاما، في بطولة أمم إفريقيا أربع مرات، وتأهلت لدور الثمانية في 2013 و2023.
ومن بين الدول التي تأهلت لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا
وكندا والمكسيك العام المقبل، تعد الرأس الأخضر الأصغر بفارق كبير من حيث تعداد السكان
3- باراغواي
كان عدد سكان الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يقدر بأقل من مليون نسمة عند مشاركتها في النسخة الافتتاحية لكأس العالم عام 1930.
وودع منتخب باراغواي البطولة من الدور الأول بعدما خسر أمام الولايات المتحدة وفاز على بلجيكا
.
وستسجل باراغواي مشاركتها التاسعة في كأس العالم العام المقبل بعدما انتزعت آخر البطاقات الست المخصصة لأمريكا الجنوبية للتأهل المباشر للمونديال.
4- ترينيداد وتوباغو
فازت ترينيداد وتوباغو الواقعة في منطقة الكاريبي
في ملحق دولي لتتأهل إلى كأس العالم لأول مرة وفي المشاركة الوحيدة لها حتى الآن، وذلك في بطولة 2006 التي أقيمت في ألمانيا
.
وبعدد سكان يبلغ 1.3 مليون نسمة، كانت أصغر دولة تشارك في البطولة.
وتعادل منتخب ترينيداد وتوباغو مع المنتخب السويدي
ولكنه خسر أمام إنجلترا وباراغواي لينهي المجموعة في المركز الأخير.
ولم يتمكن منتخب ترينيداد وتوباغو من العودة لكأس العالم مرة أخرى منذ تلك المشاركة.
5- إيرلندا الشمالية
كان عدد سكان إيرلندا الشمالية يقدر بحوالي 1.4 مليون نسمة عندما تأهلت إلى كأس العالم عام 1958.
وتغلب المنتخب الإيرلندي الشمالي حينها على تشيكوسلوفاكيا، وخسر أمام الأرجنتين وتعادل مع ألمانيا في دور المجموعات، ولكنه ودع البطولة أمام فرنسا
في الأدوار الاقصائية.
وشارك منتخب إيرلندا الشمالية أيضا في كأس العالم في نسختي 1982 و1986.