تعرف على أقل خمس دول سكانا تأهلت إلى كأس العالم

وتعد "كاب فيردي" ثاني أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات للرجال منذ انطلاق البطولة الأولى عام 1930.وفي ما يلي نلقي نظرة على أصغر الدول التي شاركت في تاريخ نهائيات كأس العالم، بناء على عدد سكانها عندما ظهرت في المونديال.1- أيسلندابعدد سكان يزيد قليلا على 350 ألف نسمة، أصبحت أيسلندا أصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم عندما تأهلت لنسخة 2018 التي أقيمت بروسيا.في ، تعادل منتخب أيسلندا مع ، ولكنه خسر أمام كرواتيا ونيجيريا واحتل المركز الأخير في مجموعته بالمونديال.2- الرأس الأخضرتضم الدولة (الجزيرة) الواقعة قبالة لإفريقيا نحو 525 ألف نسمة، وتحتل المركز السبعين في تصنيف (فيفا) العالمي لمنتخبات الرجال.وضمن منتخب "كاب فيردي" تواجده في مونديال 2026 بعدما احتل صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال متفوقا على المنتخب الكاميروني، أحد أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية.وظهرت الرأس الأخضر، الدولة التي نالت استقلالها عن قبل 50 عاما، في بطولة أمم إفريقيا أربع مرات، وتأهلت لدور الثمانية في 2013 و2023.ومن بين الدول التي تأهلت لبطولة كأس العالم التي تقام في وكندا والمكسيك العام المقبل، تعد الرأس الأخضر الأصغر بفارق كبير من حيث3-كان عدد سكان الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يقدر بأقل من مليون نسمة عند مشاركتها في النسخة الافتتاحية لكأس العالم عام 1930.وودع منتخب باراغواي البطولة من الدور الأول بعدما خسر أمام الولايات المتحدة وفاز على .وستسجل باراغواي مشاركتها التاسعة في كأس العالم العام المقبل بعدما انتزعت آخر البطاقات الست المخصصة لأمريكا الجنوبية للتأهل المباشر للمونديال.4- ترينيداد وتوباغوفازت ترينيداد وتوباغو الواقعة في منطقة في ملحق دولي لتتأهل إلى كأس العالم لأول مرة وفي المشاركة الوحيدة لها حتى الآن، وذلك في بطولة 2006 التي أقيمت في .وبعدد سكان يبلغ 1.3 مليون نسمة، كانت أصغر دولة تشارك في البطولة.وتعادل منتخب ترينيداد وتوباغو مع المنتخب ولكنه خسر أمام إنجلترا وباراغواي لينهي المجموعة في المركز الأخير.ولم يتمكن منتخب ترينيداد وتوباغو من العودة لكأس العالم مرة أخرى منذ تلك المشاركة.5- إيرلندا الشماليةكان عدد سكان إيرلندا الشمالية يقدر بحوالي 1.4 مليون نسمة عندما تأهلت إلى كأس العالم عام 1958.وتغلب المنتخب الإيرلندي الشمالي حينها على تشيكوسلوفاكيا، وخسر أمام الأرجنتين وتعادل مع ألمانيا في دور المجموعات، ولكنه ودع البطولة أمام في الأدوار الاقصائية.وشارك منتخب إيرلندا الشمالية أيضا في كأس العالم في نسختي 1982 و1986.