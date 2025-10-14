من قلب طوكيو.. اليابان تسقط البرازيل بثلاثية تاريخية في مباراة ودية

بدأت اللقاء بقوة، وافتتحت التسجيل عن طريق في الدقيقة 26، قبل أن يعزز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 32، ليمنح "السيليساو" أفضلية واضحة في الشوط الأول.لكن المنتخب الياباني عاد بشكل مغاير في الشوط الثاني، وقلص الفارق عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة 52. وواصل أصحاب الأرض الضغط ليسجل كايتو ناكامورا هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يختتم أياسي أويدا العودة المذهلة بهدف ثالث في الدقيقة 71.