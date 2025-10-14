حتى مع وقف الحرب.. إسبانيا تتمسك بخيار حظر توريد الاسلحة لإسرائيل

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة "Cadena SER" ، حيث قال : "حظر توريد الأسلحة لا يزال ساري المفعول. لدينا الآن وقف لإطلاق النار، لكن لا يزال يتعين علينا بناء السلام. لقد أُتيحت فرصة، ويجب علينا من إسبانيا وأوروبا، وبطريقتنا الخاصة في النظر إلى العلاقات الدولية، وبمشاركة ، أن نرافق هذه العملية".وأضاف سانشيز أن مستعدة أيضا للنظر في مشاركة قواتها في بعثة حفظ سلام، إذا تمت الموافقة عليها دوليا. وتابع أن جهود بناء السلام يجب أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط قطاع ، ولكن أيضا .يذكر أن حكومة إسبانيا أقرت في 8 أكتوبر من العام الحالي مرسوما بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى في ظل استمرار الصراع في غزة .