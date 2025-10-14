برفقة قيادات من تحالفه.. السامرائي يبحث في الانبار الاستحقاقات المقبلة

وذكر بيان لمكتبه، انه "زار رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، برفقة وفد من قيادات التحالف، عضو تحالف العزم الفريق المتقاعد فاروق تايه الجغيفي، وعضو تحالف التفوق ، والمرشحة عن تحالف العزم أمل محمد الجغيفي، في ، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية ووجهاء القضاء".وخلال اللقاء، تم التباحث حول دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم واستحقاقات المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة أوضاع حديثة واحتياجاتها الخدمية، والتأكيد على التواصل المباشر مع الأهالي والعمل بروح جماعية لخدمة أبناء وتعزيز حضور التحالف في المحافظة، وفق البيان.