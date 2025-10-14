الفيفا يتعهد بإعادة البنى التحتية لكرة القدم في غزة

وكان إنفانتينو بين أكثر من 20 من زعماء العالم الذين حضروا القمة في منتجع على البحر الأحمر.وقال إنفانتينو بعد توقيع وثيقة تحدد خطط وإعادة الإعمار: "إنه أمر مهم حقاً بالنسبة لـ(فيفا) أن يكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه".وقال رئيس " " إن منظمته ستساعد في إعادة كرة القدم إلى والأراضي الفلسطينية على نطاق أوسع، بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي قتلت أكثر من 67 ألف شخص، وإطلاق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب.وأضاف: "يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة ومنح الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة، وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة".وأضاف إنفانتينو أن "فيفا" سيسهم في توفير ملاعب صغيرة و"ملاعب فيفا" ودعوة شركاء آخرين للانضمام إلى هذا الجهد، قائلاً: "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال، وهذا مهم للغاية".