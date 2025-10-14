سوريا تهزم ميانمار بثلاثية وتحسم التأهل لكأس آسيا 2027

وحسم منتخب الفوز في آخر عشر دقائق، بعد تألق لافت من جانب صباغ الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 80 و85 وتكفل محمد الصلخدي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.ويلتقي في المباراة الثانية من منافسات المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء منتخب مع نظيره منتخب باكستان.وذهبت سوريا بعيداً إلى الأمام لتتبوأ صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية، مقابل ست نقاط لميانمار، ونقطة واحدة من ثلاث مباريات لكل من أفغانستان وباكستان.