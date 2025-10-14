انطلاق مباراة التأهل لكأس العالم بين العراق والسعودية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رونالدو يحطم رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543911-638960584799641290.jpg
انطلاق مباراة التأهل لكأس العالم بين العراق والسعودية
رياضة
2025-10-14 | 14:45
المصدر:
السومرية نيوز
725 شوهد
انطلقت مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، امام نظيره السعودي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات
كأس العالم
2026.
وتقام المباراة بين المنتخبين بمدينة جدة في
المملكة العربية السعودية
.
يشار الى أن الدور الرابع في التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة
كأس العالم
2026، يقام بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخبات
قطر
والإمارات وسلطنة
عمان
في
المجموعة الأولى
والتي تستضيفها العاصمة القطرية "
الدوحة
"، بينما ضمت
المجموعة الثانية
التي تقام فعالياتها بمدينة "جدة"، منتخبات
السعودية
والعراق وإندونيسيا.
ويصعد صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع نظيره في المجموعة الأولى خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
انطلاق مباراة العراق أمام إندونيسيا في سباق التأهل لكأس العالم
15:30 | 2025-10-11
العراق يهزم إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم
17:30 | 2025-10-11
الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مواجهة منتخبنا الوطني مع السعودية في الملحق المؤهل لكأس العالم
06:02 | 2025-10-06
العراق يعترض على توقيتات مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
07:00 | 2025-07-24
العراق
السعودية
المملكة العربية السعودية
المجموعة الثانية
بطولة كأس العالم
المجموعة الأولى
كأس العالم
سلطنة عمان
بطولة كأس
+A
-A
اخترنا لك
رونالدو يحطم رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم
17:40 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
واشنطن: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء
17:10 | 2025-10-14
السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل الى كأس العالم 2026
16:33 | 2025-10-14
قطر تتأهل الى المونديال بعد فوزها على الإمارات
15:08 | 2025-10-14
الابتزاز يمنع لوكاكو من إقامة جنازة لوالده.. هذه التفاصيل
14:17 | 2025-10-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
36.47%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
دوليات
15%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
رياضة
12.89%
12:00 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
اقتصاد
12.02%
09:10 | 2025-10-14
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
09:10 | 2025-10-14
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
محليات
11.97%
10:21 | 2025-10-13
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
10:21 | 2025-10-13
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
محليات
11.66%
03:54 | 2025-10-14
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
03:54 | 2025-10-14
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بدء توافد الجماهير العراقية لملعب مباراة العراق والسعودية
12:45 | 2025-10-14
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
07:28 | 2025-10-14
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
06:05 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
13:20 | 2025-10-13
نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد... إغلاق شارع أمام المارة منذ أشهر!
05:26 | 2025-10-13
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
05:26 | 2025-10-13
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
02:52 | 2025-10-13
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.