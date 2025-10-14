انطلاق مباراة التأهل لكأس العالم بين العراق والسعودية

انطلقت مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، امام نظيره السعودي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات 2026.

وتقام المباراة بين المنتخبين بمدينة جدة في .

يشار الى أن الدور الرابع في التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة 2026، يقام بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخبات والإمارات وسلطنة في والتي تستضيفها العاصمة القطرية " "، بينما ضمت التي تقام فعالياتها بمدينة "جدة"، منتخبات والعراق وإندونيسيا.



ويصعد صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع نظيره في المجموعة الأولى خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.