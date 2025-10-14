التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة السعودية

وتضمنت التشكيلة " ، ، حسين علي، ، ، ، ، اقبال، ، ، ".

وتستضيف مدينة جدة في مواجهات من ملحق لكأس العالم 2026 المقبل، والتي تضم منتخبات وإندونيسيا والعراق.

ونجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين في أول مواجهات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتمكن منتخب من تحقيق الفوز أيضًا على نفس المنافس بهدف نظيف في أول مبارياته في ملحق آسيا لكأس العالم 2026.