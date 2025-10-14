التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة السعودية

وتضمنت التشكيلة "جلال حسن، ريبين سولاقا، حسين علي، مناف يونس، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، مهند علي، زيدان اقبال، امير العماري، كيفن يعقوب، ميرخاس دوسكي".
وتستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مواجهات المجموعة الثانية من ملحق آسيا لكأس العالم 2026 المقبل، والتي تضم منتخبات السعودية وإندونيسيا والعراق.
ونجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين في أول مواجهات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.
وتمكن منتخب العراق من تحقيق الفوز أيضًا على نفس المنافس بهدف نظيف في أول مبارياته في ملحق آسيا لكأس العالم 2026.