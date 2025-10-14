أسعار "غير مسبوقة" لتذاكر كلاسيكو الدوري الإسباني

ووصفت صحيفة "ماركا" ، الأسعار بأنها "قياسية" و"غير مسبوقة"، و"ليست في متناول الجميع".وتتراوح أسعار التذاكر بين 135 يورو و456 يورو، أما مقصورة الشخصيات المهمة "في آي بي" فتبدأ أسعارها من 990 يورو.ويصل سعر التذكرة في المدرجات المواجهة لمنتصف الملعب إلى 405 يورو، مقابل 325 يورو للمدرجات خلف المرميين.وتعد هذه الأسعار أعلى بكثير من مواجهة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في 22 تشرين الأول الجاري، وفقا لـ"ماركا".وذكرت صحيفة، أن عملية بيع التذاكر للمشجعين المشتركين ستبدأ الجمعة المقبل، بينما سيتمكن أصحاب البطاقات الخاصة من الحصول عليها يوم الإثنين المقبل، أما الجماهير العادية فستنتظر حتى الثلاثاء 21 تشرين الأول الجاري.ويتصدر البطولة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين أمام برشلونة حامل اللقب، بعد خوض كل منهما ثماني مباريات.وفي آخر " "، فاز برشلونة في أيار الماضي على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة 35 من " ".