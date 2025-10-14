الابتزاز يمنع لوكاكو من إقامة جنازة لوالده.. هذه التفاصيل

وولد روميلو وجوردان لأب كونغولي يدعى لوكاكو والذي دافع عن ألوان منتخب ما بين عامي 1990 و1996 ومثل فريق أفريكا سبورتس الإيفواري الشهير.وتوفي روجير لوكاكو الشهر الماضي في الكونغو الديمقراطية عن عمر يناهز 58 عاماً، لكن ما حدث بعد الوفاة كان هو الأزمة.وأصدر روميلو وجوردان لوكاكو بيانًا مشتركًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي يكشفان فيه أن خططهما لإقامة جنازة في قد أُفسدت بسبب عملية ابتزاز.وجاء في بيان روميلو وشقيقه: "كما تعلمون، كنا نخطط لإقامة الجنازة يوم الجمعة، ولكن نظراً لقرارات معينة اتُخذت في ، ستُقام الجنازة هناك".وأكمل: "توفي والدنا في 28 سبتمبر/ أيلول، وكأخوين، بذلنا قصارى جهدنا لإعادة جثمانه إلى أوروبا، لكننا شعرنا بأننا نتعرض لعملية الابتزاز من قبل البعض"وأكمل: "لو كان والدنا هنا اليوم لما قبل ذلك. يؤلمنا ألا نودع والدنا. لكن البعض لم يرغب في ذلك، الآن نتفهم لماذا كان والدنا يُبعدنا عن الكثير من الناس، الله عليه".ويتواجد لوكاكو حالياً في بلجيكا حيث يتعافى من إصابة عضلية خطيرة مما يجعله غير مرشح للمشاركة مع مجدداً حتى ديسمبر/ كانون الأول.ومن جانبه، فإن جوردان شقيق لوكاكو يبقى لاعباً حراً بعد نهاية عقده قبل عام من الآن مع فريق أدناسبور التركي.