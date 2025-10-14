قطر تتأهل الى المونديال بعد فوزها على الإمارات

تأهل المنتخب لكرة القدم، الثلاثاء، الى نهائيات 2026، بعد فوزه على نظيره الإماراتي.

وانتهت المباراة التي جرت في العاصمة القطرية بفوز بهدفين لهدف. وبهذا التأهل يتواجد المنتخب للمرة الثانية في المونديال بعد أن استضافت الدوحة البطولة عام 2022.