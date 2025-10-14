السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل الى كأس العالم 2026

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الى 2026 بعد تعادله مع نظيره العراقي.

وحسم التعادل السلبي المباراة التي اقيمت بمدينة جدة في . وبهذه النتيجة تأهل المنتخب السعودي الى المونديال للمرة السابعة في تاريخه، فيما يلعب مع شهر تشرين الثاني المقبل لتحديد المتأهل للملحق .