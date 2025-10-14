​واشنطن: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء

وأعاد ويتاكر إلى الأذهان في حديث للصحفيين، أن شراء الأسلحة الأمريكية سيتم بتمويل الشركاء الأوروبيين من خلال برنامج PURL الذي قال إنه يعمل "بشكل سلس وفعال".وأضاف المندوب: "الآن نتوقع أن يواصل حلفاؤنا الأوروبيون المشتريات"، مشيرا إلى أنه يتوقع "إعلانا كبيرا" بهذا الشأن غدا.واعتبر أن ذلك يجب أن "يساعد على إعداد السيناريو للتوصل إلى صفقة سلام".يذكر أن اتفقت مع الأعضاء الأوروبيين في حلف في آب الماضي على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية بتمويل من .