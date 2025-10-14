أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية

أكد مدرب العراقي غراهام ، أن ما يزال في المنافسة بالتأهل الى .

وقال في مؤتمر صحفي عقب المباراة مع التي انتهت بالتعادل: "ما زلنا في المنافسة، ولدينا مباراتان مهمتان في شهر تشرين الثاني المقبل وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف أن "المنتخبات التي حصلت على راحة لمدة 7 أيام هي من تأهلت، ولأول مرة في حياتي أرى بطولة بهذا الشكل".

ولفت المدرب الاسترالي "الشباب قدموا كل ما لديهم في هذه البطولة وغياب وعلي أثر علينا بشكل كبير"، معربا عن أمله أن "يكونا جاهزين في شهر تشرين الثاني المقبل".

وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع نظيره العراقي بدون أهداف.