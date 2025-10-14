رونالدو يحطم رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم

وخلال مباراة والمجر التي أقيمت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل 2-2، تكفل بتسجيل هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 22 و45+3 .ورفع رونالدو البالغ من العمر 40 عاما رصيده إلى 41 هدفا في تصفيات ، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب السابق رويز.ويحتل غريم رونالدو، النجم المركز الثالث برصيد 36 هدفا في ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ.ووصل رونالدو أيضا إلى 143 هدفا في مسيرته مع البرتغال، ليعزز بذلك رقمه القياسي.