بعد تعادل السعودية.. حسابات منتخب العراق في طريق التأهل إلى كأس العالم

يحتاج المنتخب العراقي الى الفوز على التي سنلعب ضدها ذهاب واياب من اجل التأهل الى الملحق العالمي.الملحق العالمي سيضم 6 منتخبات مشاركة تتنافس على اخر مقعدين، منتخبين من الشمالية ومنتخب واحد من " " افريقيا" أمريكا الجنوبية"(بوليفيا) ، وأوقيانوسيا " الجديدة"وتصنف المنتخبات بحسب تصنيف : أربعة منتخبات الاقل تصنيفاً تلعب مواجهتين نصف نهائية، اعلى منتخبين في التصنيف يتأهلان مباشرة الى النهائي.الفائزان من النهائيين يتأهلان رسمياً الى 2026، أي المنتخبان المتأهلان هما الفائز في "النهائي" من المنتخبات الاربعة الاقل تصنيفاً، والفائز في "النهائي" من المنتخبين الاعلى تصنيف.