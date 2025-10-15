الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543936-638961099428729067.jpeg
بعد تعادل السعودية.. حسابات منتخب العراق في طريق التأهل إلى كأس العالم
رياضة
2025-10-15 | 03:22
1,800 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
رغم التعادل السلبي الذي خرج به المنتخب العراقي يوم أمس أمام المنتخب السعودي، لا تزال هناك فرصة قائمة لبلوغ حلم التأهل إلى
كأس العالم
2026 عبر الملحق العالمي.
يحتاج المنتخب العراقي الى الفوز على
الامارات
التي سنلعب ضدها ذهاب واياب من اجل التأهل الى الملحق العالمي.
الملحق العالمي سيضم 6 منتخبات مشاركة تتنافس على اخر مقعدين، منتخبين من
أمريكا
الشمالية ومنتخب واحد من "
اسيا
" افريقيا" أمريكا الجنوبية"(بوليفيا) ، وأوقيانوسيا "
كاليدونيا
الجديدة"
وتصنف المنتخبات بحسب تصنيف
الفيفا
: أربعة منتخبات الاقل تصنيفاً تلعب مواجهتين نصف نهائية، اعلى منتخبين في التصنيف يتأهلان مباشرة الى النهائي.
الفائزان من النهائيين يتأهلان رسمياً الى
كأس العالم
2026، أي المنتخبان المتأهلان هما الفائز في "النهائي" من المنتخبات الاربعة الاقل تصنيفاً، والفائز في "النهائي" من المنتخبين الاعلى تصنيف.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
