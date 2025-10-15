"العدالة غابت!".. ماذا قال أيمن حسين بعد مباراة السعودية؟

وتعادل منتخب مع سلبياً في الجولة الأخيرة من ملحق التصفيات، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والذي شهد حضور نحو 60 ألف متفرج.ولم يتمكن من المشاركة في المباراة بسبب عدم الجاهزية البدنية، مما دفع المدرب غراهام إلى استبعاده للمباراة الثانية على التوالي، إذ تابع اللاعب المباراة من المدرجات.وقال المهاجم العراقي، ان " لم يكتب له النجاح في إسعاد جماهيره مساء الليلة، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ولكن هذه كرة القدم، ونحن نؤمن بأن الأمل موجود ولم ينتهِ، ولا بد من الوثوق بأنفسنا وأن نستمر بالعمل لكي نحقق الهدف المنشود في النهاية".وأضاف: "بصراحة، نظام ملحق التصفيات الآسيوية غريب جداً، خضنا مباراتين في ظرف 3 أيام، ووجدنا أنفسنا نواجه صاحب الأرض والجمهور الذي حصل على الراحة الكافية، وحصل على ميزة الأرض والجمهور، للأسف لم يكن النظام منصفاً وغابت العدالة عنه".وبين حسين بشأن مباراة الإمارات قائلاً: "الآن يجب أن ننظر إلى الأمام، وتنتظرنا مباراتان حاسمتان أمام الإمارات الشهر المقبل، سنحاول أن نكون بأتم الجاهزية، ولا بد أن نحافظ على ثقتنا وهدوئنا لكي نستمر في مطاردة الحلم، ونحن مثل كل مواطن عراقي نحلم بالتأهل إلى ".وأكمل: "أود أن أقول للجماهير العراقية بأن يستمروا في تقديم الدعم، لأننا بحاجة ماسة إلى مساندتهم ودعمهم الذي لا ينتهي، وبأصواتهم وحماسهم في لربما نتمكن من حصد بطاقة التأهل إلى المونديال العالمي، وبالتالي الاقتراب خطوة من تحقيق حلم التأهل للمونديال".ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي ذهاباً وإياباً في 13 و18 من الشهر المقبل، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي الذي يُقام في شهر مارس/ آذار المقبل.وبدوره، احتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني في جدول ترتيب بعد خسارته مساء الثلاثاء أمام قطر بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من مباريات الملحق.