https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543952-638961174570758544.jpg
تهديد ترامب يطال تنظيم كأس العالم 2026 ؟
رياضة
2025-10-15 | 05:29
227 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
فجر
دونالد ترامب
رئيس
الولايات المتحدة الأمريكية
، مفاجأة غير متوقعة عبر تصريحات صادمة شكك خلالها في قدرة بعض المدن الأمريكية على استضافة مباريات
كأس العالم
2026 بالشكل الأمثل خلال العام المقبل.
تحتضن
الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم
2026، بالشراكة مع كندا والمكسيك، علمًا أن
أمريكا
ستستضيف الجزء الأكبر من مواجهات المونديال، وسط جدل كبير يسيطر على مستقبل البطولة، بفعل التصريحات التي أطلقها
ترامب
مؤخرًا.
كرر الرئيس الأمريكي تصريحاته المثيرة للجدل، مهددًا بسحب بعض مباريات البطولة من عدة مدن أمريكية، ونقلها إلى وجهة جديدة، وهو التصريح الذي أثار الجدل حول فرص نجاح كأس العالم في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا.
يأتي ذلك بعد أسابيع، من استهداف
دونالد ترامب
المدن الديمقراطية بتصريحات قاسية، نقلها موقع "فوت ميركاتو" بقوله: "المدن التي يديرها المتطرفون اليساريون لا يعرفون حقًا ماذا يفعلون خلال الوقت الراهن".
لم يتوقف ترامب عند هذا الأمر، حيث أكد أن
جياني إنفانتينو
رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
، سيقدم على نقل مباريات كأس العالم إلى وجهة جديدة، حال أراد الرئيس الأمريكي ذلك، وهو ما تحدث عنه قائلًا: "إذا كانت بعض المدن سيئة وتواجه مشكلات أمنية، لن أتردد في الاتصال بجياني، رئيس
الفيفا
شخص رائع، سيوافق على نقل المباريات إلى مكان آخر، وسيفعل ذلك".
السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل الى كأس العالم 2026
16:33 | 2025-10-14
إسرائيل مهددة بالطرد من تصفيات كأس العالم 2026
10:03 | 2025-09-22
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن
16:08 | 2025-09-10
ميمي: سنتأهل الى كاس العالم 2026
12:53 | 2025-09-06
رئيس "فيفا" يثني على رونالدو عقب إنجازه مع البرتغال
06:38 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
حال عبور الإمارات.. إليك المنتخبات التي قد تصطدم بالعراق في طريق كأس العالم 2026
05:30 | 2025-10-15
"العدالة غابت!".. ماذا قال أيمن حسين بعد مباراة السعودية؟
05:13 | 2025-10-15
29 يوماً ويتجدد الحلم.. موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026
04:37 | 2025-10-15
ملك التمريرات الحاسمة.. ميسي يصبح أكثر من صنع أهدافاً في تاريخ المنتخبات
04:20 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
2025-10-14 | 17:14
رياضة
23.46%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
دوليات
2025-10-13 | 07:56
دوليات
16.78%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
محليات
15.8%
03:54 | 2025-10-14
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
03:54 | 2025-10-14
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
اقتصاد
15.38%
09:10 | 2025-10-14
الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد
09:10 | 2025-10-14
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
رياضة
2025-10-13 | 12:00
رياضة
15.27%
12:00 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
محليات
13.31%
10:21 | 2025-10-13
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
10:21 | 2025-10-13
المزيد
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
2025-10-15 | 04:48
04:48 | 2025-10-15
في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!
2025-10-15 | 03:00
03:00 | 2025-10-15
عقدة عدم الثقة تلازم المزاج العام للناخب.. فيديو
2025-10-15 | 02:44
02:44 | 2025-10-15
لاول مرة منذ سنوات.. اغتيال مرشح وعضو مجلس محافظة بغداد بعبوة لاصقة
2025-10-15 | 00:21
00:21 | 2025-10-15
بدء توافد الجماهير العراقية لملعب مباراة العراق والسعودية
2025-10-14 | 12:45
12:45 | 2025-10-14
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
07:28 | 2025-10-14
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
2025-10-14 | 06:05
06:05 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
2025-10-14 | 03:04
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
2025-10-13 | 13:20
13:20 | 2025-10-13
