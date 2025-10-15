تهديد ترامب يطال تنظيم كأس العالم 2026 ؟

تحتضن 2026، بالشراكة مع كندا والمكسيك، علمًا أن ستستضيف الجزء الأكبر من مواجهات المونديال، وسط جدل كبير يسيطر على مستقبل البطولة، بفعل التصريحات التي أطلقها مؤخرًا.كرر الرئيس الأمريكي تصريحاته المثيرة للجدل، مهددًا بسحب بعض مباريات البطولة من عدة مدن أمريكية، ونقلها إلى وجهة جديدة، وهو التصريح الذي أثار الجدل حول فرص نجاح كأس العالم في والمكسيك وكندا.يأتي ذلك بعد أسابيع، من استهداف المدن الديمقراطية بتصريحات قاسية، نقلها موقع "فوت ميركاتو" بقوله: "المدن التي يديرها المتطرفون اليساريون لا يعرفون حقًا ماذا يفعلون خلال الوقت الراهن".لم يتوقف ترامب عند هذا الأمر، حيث أكد أن رئيس ، سيقدم على نقل مباريات كأس العالم إلى وجهة جديدة، حال أراد الرئيس الأمريكي ذلك، وهو ما تحدث عنه قائلًا: "إذا كانت بعض المدن سيئة وتواجه مشكلات أمنية، لن أتردد في الاتصال بجياني، رئيس شخص رائع، سيوافق على نقل المباريات إلى مكان آخر، وسيفعل ذلك".