حال عبور الإمارات.. إليك المنتخبات التي قد تصطدم بالعراق في طريق كأس العالم 2026

رياضة

2025-10-15 | 05:30
حال عبور الإمارات.. إليك المنتخبات التي قد تصطدم بالعراق في طريق كأس العالم 2026
500 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

بنهاية جولة أكتوبر (تشرين الأول) من تصفيات كأس العالم 2026 في مختلف القارات، بدأت الأمور في الوضوح بخصوص المنتخبات التي ستشارك في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، والذي سيقام في مارس (آذار) من العام المقبل.

بنهاية تصفيات قارة أميركا الجنوبية ضمن منتخب بوليفيا التأهل للملحق العالمي، ولحق به منتخب نيو كاليدونيا عن قارة أوقيانوسيا.

أما في القارة الآسيوية وبضمان منتخبي السعودية وقطر آخر بطاقتين مباشرتين عن القارة الصفراء، سيتعين على منتخبي الإمارات والعراق لعب مباراتين ذهابا وإيابا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتحديد هوية ممثل آسيا في الملحق العالمي.

أما في قارة أفريقيا وبعد أن ضمنت منتخبات جنوب أفريقيا وكوت ديفوار والسنغال آخر بطاقات مباشرة للمونديال عن القارة السمراء، تحددت المنتخبات الأربعة صاحبة أفضل مركز ثاني في المجموعات التسع، والتي ستخوض الملحق الأفريقي في المغرب الشهر المقبل.

وتأهلت منتخبات الغابون، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون ونيجيريا للملحق الأفريقي، حيث سيقام بنظام نصف النهائي والنهائي، فتلعب نيجيريا ضد الغابون والكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية للملحق يوم 16 من ذات الشهر.

يذكر أن البطاقتين الأخيرتين للملحق العالمي والخاصتين بقارة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" ستتحددان الشهر المقبل أيضا بنهاية تصفيات القارة.

وادناه ترتيب تصفيات امريكا الشمالية لكأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الرابعة (بعد جولتين للنهاية)، حيث سيتأهل المتصدر رسمياً، أما أفضل منتخبين في المركز الثاني يتأهلان الى الملحق العالمي (الذي قد يتأهل اليه العراق في حال عبور منتخب الامارات).

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي في الولايات المتحدة أو المكسيك، حيث سيجنب المنتخبان الأعلى تصنيفا الدور الأول للملحق، وتلعب الفرق الأربعة الأخرى مباراتين لتحديد منتخبين يتأهلان للقاء المنتخبين الأعلى تصنيفا، لتحديد آخر بطاقتين مؤهلتين للمونديال المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.
حال عبور الإمارات

المنتخبات التي قد تصطدم بالعراق في طريق كأس العالم 2026

الولايات المتحدة

السومرية نيوز

جنوب أفريقيا

سومرية نيوز

كأس العالم

الكاميرون

السومرية

السعودية

