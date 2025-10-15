حال عبور الإمارات.. إليك المنتخبات التي قد تصطدم بالعراق في طريق كأس العالم 2026

بنهاية تصفيات قارة أميركا الجنوبية ضمنالتأهل للملحق العالمي، ولحق بهعن قارة أوقيانوسيا.أما في القارة الآسيوية وبضمان منتخبي وقطر آخر بطاقتين مباشرتين عن القارة الصفراء، سيتعين علىلعب مباراتين ذهابا وإيابا في (تشرين الثاني) المقبل لتحديد هوية ممثل آسيا في الملحق العالمي.أما في قارة أفريقيا وبعد أن ضمنت منتخبات وكوت ديفوار والسنغال آخر بطاقات مباشرة للمونديال عن القارة السمراء، تحددت المنتخبات الأربعة صاحبة أفضل مركز ثاني في المجموعات التسع، والتي ستخوض الملحق الأفريقي في الشهر المقبل.وتأهلتللملحق الأفريقي، حيث سيقام بنظام نصف النهائي والنهائي، فتلعب نيجيريا ضد الغابون والكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية للملحق يوم 16 من ذات الشهر.يذكر أن البطاقتين الأخيرتين للملحق العالمي والخاصتين بقارة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" ستتحددان الشهر المقبل أيضا بنهاية تصفيات القارة.ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي في أو ، حيث سيجنب المنتخبان الأعلى تصنيفا الدور الأول للملحق، وتلعب الفرق الأربعة الأخرى مباراتين لتحديد منتخبين يتأهلان للقاء المنتخبين الأعلى تصنيفا، لتحديد آخر بطاقتين مؤهلتين للمونديال المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.