رئيس "فيفا" يثني على رونالدو عقب إنجازه مع البرتغال

وسجل هدفين ساعد من خلالهما في تعادل منتخب مع منتخب المجر بنتيجة 2-2 على أرض ملعب الأول أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى 2026.ونشر إنفانتينو عبر حسابه في منصة "إنستغرام" صورة تجمعه مع وعلق قائلا: "أحسنت يا تهانينا على 41 هدفا بعد أن أصبحت الهداف التاريخي في تصفيات كأس العالم رقم قياسي مذهل آخر للاعب عظيم حقا".وصل كريستيانو رونالدو إلى 948 هدفا في مسيرته الكروية بثنائيته ضد المجر منها 143 بقميص المنتخب .ويلاقي البرتغال نظيره إيرلندا يوم الخميس الموافق 13 المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.