https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543965-638961239796594645.jpeg
لهذا السبب.. برشلونة غاضب من ليفاندوفسكي
رياضة
2025-10-15 | 07:18
419 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشفت صحيفة ماركا أنه يسود استياء كبير داخل برشلونة بعد إصابة المهاجم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في واقعة أثارت غضب الجهاز الفني والإداري للنادي.
اللاعب شعر بانزعاج عضلي خلال مباراة بولندا أمام ليتوانيا، لكنه رفض الخروج وواصل اللعب بعد وضع ضمادة على فخذه، ما أدى لتفاقم إصابته. ونتيجة لذلك، تأكد غيابه لمدة شهر، ليفقد برشلونة خدماته في ست مباريات مهمة، بينها
الكلاسيكو
أمام
ريال مدريد
في 26 أكتوبر.
مصادر داخل النادي أكدت أن الإدارة ترى أن اللاعب كان يجب أن يطلب التبديل فور شعوره بالآلام، خاصة أنه يملك خبرة كبيرة ويعرف جيدًا أهمية الحفاظ على حالته البدنية في سنه الحالية (37 عامًا).
الإصابة الجديدة جاءت في وقت حساس، حيث كان النادي يناقش إمكانية تمديد عقده، لكن هذه الواقعة قد تعقد المفاوضات، خصوصًا مع تكرار غيابه بسبب الإصابات في الفترة الأخيرة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
برشلونة يسعى لضم لاعب من أصول سورية لهذا السبب
10:08 | 2025-07-18
لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبة على برشلونة
03:28 | 2025-07-25
لهذا السبب.. برشلونة يلغي رحلته الودية إلى اليابان
04:22 | 2025-07-24
العراق "غاضب" من "رؤية اسرائيل الكبرى" ويطالب بموقف "حازم وفاعل"
04:18 | 2025-08-14
برشلونة
رياضة
ليفاندوفسكي
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
ريال مدريد
الكلاسيكو
السومرية
