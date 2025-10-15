لهذا السبب.. برشلونة غاضب من ليفاندوفسكي

اللاعب شعر بانزعاج عضلي خلال مباراة بولندا أمام ليتوانيا، لكنه رفض الخروج وواصل اللعب بعد وضع ضمادة على فخذه، ما أدى لتفاقم إصابته. ونتيجة لذلك، تأكد غيابه لمدة شهر، ليفقد برشلونة خدماته في ست مباريات مهمة، بينها أمام في 26 أكتوبر.مصادر داخل النادي أكدت أن الإدارة ترى أن اللاعب كان يجب أن يطلب التبديل فور شعوره بالآلام، خاصة أنه يملك خبرة كبيرة ويعرف جيدًا أهمية الحفاظ على حالته البدنية في سنه الحالية (37 عامًا).الإصابة الجديدة جاءت في وقت حساس، حيث كان النادي يناقش إمكانية تمديد عقده، لكن هذه الواقعة قد تعقد المفاوضات، خصوصًا مع تكرار غيابه بسبب الإصابات في الفترة الأخيرة.