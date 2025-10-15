Alsumaria Tv
ترامب يتحدث عن العلاقات مع الصين: ستكون على ما يرام
المزيد
نشأت أكرم ينتقد لاعبي العراق ويخاطب الأندية: لا تدفعوا الأموال لهؤلاء اللاعبين!

رياضة

2025-10-15 | 07:46
نشأت أكرم ينتقد لاعبي العراق ويخاطب الأندية: لا تدفعوا الأموال لهؤلاء اللاعبين!
337 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجه نشأت أكرم نجم المنتخب العراقي السابق سهام النقد إلى لاعبي العراق بعد الإخفاق في التأهل مرتين في التصفيات والملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفقد العراق فرصته الثانية في التأهل إلى المونديال، بعدما تعادل سلبيا مع المنتخب السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية وسط حضور جماهيري غفير لامس الـ 60 ألف متفرج.

وقال نشأت أكرم: "بعد كل خسارة نقول كالعادة حظا أوفر للمنتخب العراقي، بصراحة أداء الفريق أمام السعودية كان أفضل من مباراة إندونيسيا، ولكن في المجمل لا بد من تقبل الواقع، وهذه هي مستويات الفريق، وعلى الجماهير أن تقتنع".

وأضاف: "في العراق منذ سنتين كان المسؤولون يطيبون الخاطر ويكذبون بأنهم يعملون ويظهرون بأنهم أشخاص جيدون، في النهاية ما حدث قد حدث، والعراق لم يتمكن من استغلال فرصتين للتأهل إلى كأس العالم على الرغم من الظروف التي قد لا تتكرر مجددا".

وبين بالقول: "في التصفيات الحاسمة المدرب السابق خيسوس كاساس لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، ولكن الاتحاد العراقي سارع لتجديد عقده وأدخل العراق في دوامة رغم أن العراق لعب على أرضه وبين جماهيره وتفنن في إضاعة الكثير من النقاط التي كانت في المتناول".

وتابع: "اللاعبون العراقيون محظوظون لأنهم لعبوا على أرضهم وبين جماهيرهم، الجميع يعرف حجم وتأثير الجماهير العراقية وخصوصا في ملعب البصرة حين تمتلئ المدرجات بـ 65 ألف متفرج، في السابق وطوال مسيرتي لعبت فقط 4 مباريات على أرض العراق".

نشأت أكرم للأندية العراقية: لا تدفعوا الأموال لهؤلاء اللاعبين!
وخاطب أكرم لاعبي العراق بالقول: "كان من المفترض أن تكونوا أكثر حرصا على أنفسكم ولياقتكم البدنية، وأن تهتموا بأنفسكم بشكل مضاعف من أجل النجاح وكتابة التاريخ، وهذا الإخفاق يتحمله الجميع ليس فقط اللاعبون وإنما الاتحاد العراقي أيضا والمسؤولون في البلد".

وأكمل قائلا: "العتب ليس على اللاعبين فقط، وإنما على الأندية العراقية التي تمنح أموالا طائلة للاعبين بمجرد أنهم لعبوا مباراة واحدة أو مباراتين مع المنتخب العراقي، لأنهم لا يستحقون تلك الأموال، بكل صراحة الجماهير تستحق منتخبا أفضل، ويكفي ضحكا على الذقون".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي ذهابا وإيابا في 13 و18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي الذي يقام في شهر مارس/ آذار المقبل في المكسيك.
تابع قناة السومرية على منصةْX
Alsumaria Tv
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
Play
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
04:48 | 2025-10-15
في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!
Play
في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!
03:00 | 2025-10-15
عقدة عدم الثقة تلازم المزاج العام للناخب.. فيديو
Play
عقدة عدم الثقة تلازم المزاج العام للناخب.. فيديو
02:44 | 2025-10-15
لاول مرة منذ سنوات.. اغتيال مرشح وعضو مجلس محافظة بغداد بعبوة لاصقة
Play
لاول مرة منذ سنوات.. اغتيال مرشح وعضو مجلس محافظة بغداد بعبوة لاصقة
00:21 | 2025-10-15
بدء توافد الجماهير العراقية لملعب مباراة العراق والسعودية
Play
بدء توافد الجماهير العراقية لملعب مباراة العراق والسعودية
12:45 | 2025-10-14
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
Play
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
07:28 | 2025-10-14
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
Play
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
06:05 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
Play
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
Play
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
Play
بالفيديو.. السيد الصدر يزور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
13:20 | 2025-10-13
