نشأت أكرم ينتقد لاعبي العراق ويخاطب الأندية: لا تدفعوا الأموال لهؤلاء اللاعبين!

وفقد فرصته الثانية في التأهل إلى المونديال، بعدما تعادل سلبيا مع المنتخب السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة وسط حضور جماهيري غفير لامس الـ 60 ألف متفرج.وقال : "بعد كل خسارة نقول كالعادة حظا أوفر للمنتخب العراقي، بصراحة أداء الفريق أمام السعودية كان أفضل من مباراة إندونيسيا، ولكن في المجمل لا بد من تقبل الواقع، وهذه هي مستويات الفريق، وعلى الجماهير أن تقتنع".وأضاف: "في العراق منذ سنتين كان المسؤولون يطيبون الخاطر ويكذبون بأنهم يعملون ويظهرون بأنهم أشخاص جيدون، في النهاية ما حدث قد حدث، والعراق لم يتمكن من استغلال فرصتين للتأهل إلى على الرغم من الظروف التي قد لا تتكرر مجددا".وبين بالقول: "في التصفيات الحاسمة المدرب السابق لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، ولكن سارع لتجديد عقده وأدخل العراق في دوامة رغم أن العراق لعب على أرضه وبين جماهيره وتفنن في إضاعة الكثير من النقاط التي كانت في المتناول".وتابع: "اللاعبون العراقيون محظوظون لأنهم لعبوا على أرضهم وبين جماهيرهم، الجميع يعرف حجم وتأثير الجماهير العراقية وخصوصا في حين تمتلئ المدرجات بـ 65 ألف متفرج، في السابق وطوال مسيرتي لعبت فقط 4 مباريات على أرض العراق".وخاطب أكرم لاعبي العراق بالقول: "كان من المفترض أن تكونوا أكثر حرصا على أنفسكم ولياقتكم البدنية، وأن تهتموا بأنفسكم بشكل مضاعف من أجل النجاح وكتابة التاريخ، وهذا الإخفاق يتحمله الجميع ليس فقط اللاعبون وإنما الاتحاد العراقي أيضا والمسؤولون في البلد".وأكمل قائلا: "العتب ليس على اللاعبين فقط، وإنما على الأندية العراقية التي تمنح أموالا طائلة للاعبين بمجرد أنهم لعبوا مباراة واحدة أو مباراتين مع المنتخب العراقي، لأنهم لا يستحقون تلك الأموال، بكل صراحة الجماهير تستحق منتخبا أفضل، ويكفي ضحكا على الذقون".ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي ذهابا وإيابا في 13 و18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي الذي يقام في شهر مارس/ آذار المقبل في .