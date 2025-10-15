الصفحة الرئيسية
كشف لغز "الجثة الخطأ" التي سلمتها حماس لـ"إسرائيل"
مدرب السعودية يصف مباراة فريقه مع العراق بـ"الأهم".. ما علاقة والدته؟
رياضة
2025-10-15 | 10:06
3,071 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف الفرنسي
هيرفي رينارد
مدرب المنتخب السعودي أن التأهل لكأس العالم كان "وصية والدته"، مشيرًا إلى أن هذا سبب وصفه مباراة
العراق
قبل خوضها بأنها "الأهم في مسيرته التدريبية".
وتعادل المنتخب السعودي سلبيًا امس الثلاثاء مع نظيره العراقي ليضمن التأهل للمرة السابعة في تاريخه إلى
كأس العالم
، وبات
رينارد
أول مدرب يقود "الأخضر" للتأهل إلى "المونديال" مرتين.
وأثار تصريح رينارد قبل مباراة
العراق
بأنها المباراة الأهم في مسيرته التدريبية تساؤلات كثيرة.
وعاد المدرب الفرنسي ليتحدث بعد التعادل مع العراق والتأهل لنهائيات كأس العالم قائلًا: "السبب في اعتباري هذه المباراة أنها الأهم هو أن والدتي توفيت في شباط. كانت حاضرة في مدرجات
ملعب لوسيل
عندما تغلبنا على
الأرجنتين
في كأس العالم 2022".
وأضاف: "آخر مرة رأيتها فيها كانت في كانون الثاني، قالت لي 'لن أتمكن من رؤيتك في نهائيات كأس العالم القادمة، لكن ابذل قصارى جهدك للتأهل".
ورحلت والدة رينارد في شباط الماضي، بعد أشهر قليلة من عودة المدرب إلى تدريب المنتخب السعودي خلفًا للإيطالي
روبرتو مانشيني
.
ويعرف عن رينارد ارتباطه بوالدته صاحبة الأصول
البولندية
، إذ كانت حاضرة لدعمه في مباراة
السعودية
أمام بولندا بنهائيات كأس العالم 2022 رغم أصولها التي تنحدر من
الدولة الأوروبية
.
مقالات ذات صلة
مدرب السعودية قبل موقعة العراق: هذه أهم مباراة في مسيرتي التدريبية
04:30 | 2025-10-13
الوقف السني يصف حادثة جامع الدورة بـ"العمل الإجرامي" ويعلن اعتقال المتورطين
10:07 | 2025-09-12
مشاهد من توزيع تذاكر مباراة العراق والسعودية "مجاناً"
06:17 | 2025-10-13
مدرب العراق يؤكد جاهزية أيمن حسين لمواجهة السعودية
04:38 | 2025-10-13
بعد تهديد ترامب بشأن مباريات في كأس العالم.. الفيفا يعلق
13:25 | 2025-10-15
ميسي يزاحم بيليه.. قائمة بأسماء اللاعبين الأكثر إسهاما بالأهداف بتاريخ كأس العالم
11:09 | 2025-10-15
نور صبري ينتقد لاعبي العراق: هم الأقل جودة في جميع الأجيال
08:40 | 2025-10-15
نشأت أكرم ينتقد لاعبي العراق ويخاطب الأندية: لا تدفعوا الأموال لهؤلاء اللاعبين!
07:46 | 2025-10-15
لهذا السبب.. برشلونة غاضب من ليفاندوفسكي
07:18 | 2025-10-15
رئيس "فيفا" يثني على رونالدو عقب إنجازه مع البرتغال
06:38 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
22.84%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
21.05%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
17.76%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
محليات
13.65%
03:54 | 2025-10-14
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
03:54 | 2025-10-14
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
اقتصاد
12.91%
06:08 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
06:08 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
11.79%
02:06 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
02:06 | 2025-10-15
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
04:48 | 2025-10-15
في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!
03:00 | 2025-10-15
عقدة عدم الثقة تلازم المزاج العام للناخب.. فيديو
02:44 | 2025-10-15
لاول مرة منذ سنوات.. اغتيال مرشح وعضو مجلس محافظة بغداد بعبوة لاصقة
00:21 | 2025-10-15
بدء توافد الجماهير العراقية لملعب مباراة العراق والسعودية
12:45 | 2025-10-14
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
07:28 | 2025-10-14
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
06:05 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
