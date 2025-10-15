وتعادل المنتخب السعودي سلبيًا امس الثلاثاء مع نظيره العراقي ليضمن التأهل للمرة السابعة في تاريخه إلى ، وبات أول مدرب يقود "الأخضر" للتأهل إلى "المونديال" مرتين.وأثار تصريح رينارد قبل مباراة بأنها المباراة الأهم في مسيرته التدريبية تساؤلات كثيرة.وعاد المدرب الفرنسي ليتحدث بعد التعادل مع العراق والتأهل لنهائيات كأس العالم قائلًا: "السبب في اعتباري هذه المباراة أنها الأهم هو أن والدتي توفيت في شباط. كانت حاضرة في مدرجات عندما تغلبنا على في كأس العالم 2022".وأضاف: "آخر مرة رأيتها فيها كانت في كانون الثاني، قالت لي 'لن أتمكن من رؤيتك في نهائيات كأس العالم القادمة، لكن ابذل قصارى جهدك للتأهل".ورحلت والدة رينارد في شباط الماضي، بعد أشهر قليلة من عودة المدرب إلى تدريب المنتخب السعودي خلفًا للإيطالي .ويعرف عن رينارد ارتباطه بوالدته صاحبة الأصول ، إذ كانت حاضرة لدعمه في مباراة أمام بولندا بنهائيات كأس العالم 2022 رغم أصولها التي تنحدر من .