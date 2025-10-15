ميسي يزاحم بيليه.. قائمة بأسماء اللاعبين الأكثر إسهاما بالأهداف بتاريخ كأس العالم

وفي صيف العام المقبل، ستنطلق النسخة الأكبر من ، في ضيافة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة الأغلى في كرة القدم.ويتصدر الألماني ، قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال الذي ظهر للنور عام 1930، متفوقا على نجوم كبار مروا على البطولة العريقة.وبعيدا عن قائمة الهدافين، نلقي الضوء فيما يلي على لائحة بأكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف في تاريخ .يتصدر البرازيلي ، الذي حصد اللقب 3 مرات، قائمة الأكثر إسهاما بالأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث أسهم بـ21 هدفا في 14 مباراة بين التسجيل والتمريرات الحاسمة.ويقتسم النجم الصدارة مع بيليه بـ21 مساهمة خلال 26 مباراة.ويمتلك ليو فرصة كسر هذا الرقم حال قرر المشاركة في النسخة المقبلة، لكن يبدو حتى الآن أنه لم يحسم قراره.وفي المركز الثالث، يأتي النجم الألماني السابق الذي أسهم بـ20 هدفا في 13 مباراة، متساويا مع البرازيلي (19 مباراة)، وكلوزه (24 مباراة).وخارج قائمة الـ10 الأوائل، يظهر النجم الفرنسي ، الذي يحتل المركز الـ11 بـ15 مساهمة تهديفية في 14 مباراة، ويحتاج لمساهمة وحيدة لمعادلة الأرجنتيني (العاشر).الأكثر مساهمة بالأهداف في كأس العالمالبرازيلي بيليه - 21الأرجنتيني - 21الألماني جيرد مولر - 20البرازيلي رونالدو - 20الألماني ميروسلاف كلوزه - 20البولندي غجيغوج لاتو - 17الألماني أوفه زيلر - 17الألماني - 16الأرجنتيني - 16البرازيلي أديمير مينديز - 15