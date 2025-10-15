ميسي يزاحم بيليه.. قائمة بأسماء اللاعبين الأكثر إسهاما بالأهداف بتاريخ كأس العالم

وفي صيف العام المقبل، ستنطلق النسخة الأكبر من كأس العالم
، في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة الأغلى في كرة القدم.
ويتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه
، قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال الذي ظهر للنور عام 1930، متفوقا على نجوم كبار مروا على البطولة العريقة.
وبعيدا عن قائمة الهدافين، نلقي الضوء فيما يلي على لائحة بأكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم
.
يتصدر البرازيلي بيليه
، الذي حصد اللقب 3 مرات، قائمة الأكثر إسهاما بالأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث أسهم بـ21 هدفا في 14 مباراة بين التسجيل والتمريرات الحاسمة.
ويقتسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
الصدارة مع بيليه بـ21 مساهمة خلال 26 مباراة.
ويمتلك ليو فرصة كسر هذا الرقم حال قرر المشاركة في النسخة المقبلة، لكن يبدو حتى الآن أنه لم يحسم قراره.
وفي المركز الثالث، يأتي النجم الألماني السابق جيرد مولر
الذي أسهم بـ20 هدفا في 13 مباراة، متساويا مع البرازيلي رونالدو
(19 مباراة)، وكلوزه (24 مباراة).
وخارج قائمة الـ10 الأوائل، يظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي
، الذي يحتل المركز الـ11 بـ15 مساهمة تهديفية في 14 مباراة، ويحتاج لمساهمة وحيدة لمعادلة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
(العاشر).
الأكثر مساهمة بالأهداف في كأس العالم
البرازيلي بيليه - 21
الأرجنتيني ليونيل ميسي
- 21
الألماني جيرد مولر - 20
البرازيلي رونالدو - 20
الألماني ميروسلاف كلوزه - 20
البولندي غجيغوج لاتو - 17
الألماني أوفه زيلر - 17
الألماني توماس مولر
- 16
الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
- 16
البرازيلي أديمير مينديز - 15