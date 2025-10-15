بعد تهديد ترامب بشأن مباريات في كأس العالم.. الفيفا يعلق

وأضاف المتحدث: "السلامة والأمن هما بلا شك مسؤولية الحكومات التي تقرر ما هو في مصلحة السلامة العامة".وجاء هذا التعليق بعد تصريح الرئيس الأميركي بإمكانية نقل مباريات مونديال 2026 المبرمجة في ، في حال وجود "مشكلة أمنية".والثلاثاء أكد للصحفيين خلال اجتماع مع نظيره الأرجنتيني ميلي في ، مستهدفا البلديات الديمقراطية ومهددا بحرمانها من المسابقات الرياضية: "إذا كان أداء أحدهم سيئا وأعتقد أن هناك مشكلة أمنية، فسأتصل بجاني (إنفانتينو) رئيس ، وهو شخص رائع، وأقول: دعونا ننقلها إلى مكان آخر. وسيفعل ذلك".وكان ترامب يقصد رئيس المقرب منه، والذي استضافه مرات عدة في منذ عودته إلى السلطة.وعند سؤاله تحديدا عن مدينة ، أضاف ترامب أنه "سيفعل ذلك بسهولة بالغة".وعلق الفيفا بحذر: "نأمل أن تكون كل مدينة من مدننا الـ16 المضيفة جاهزة لاستضافة الأحداث بنجاح، وأن تستوفي جميع الشروط اللازمة لذلك"، ومن بينها مدن مضيفة في كندا والمكسيك، بالإضافة إلى مدن خاضعة لسيطرة الجمهوريين في الولايات المتحدة.والتقى ترامب إنفانتينو في مصر، الاثنين، حيث انضم رئيس الفيفا إلى قادة من جميع أنحاء العالم لمناقشة عملية السلام في غزة.وللحد من الجريمة، نشر ترامب في مدن عدة يديرها خصومه الديمقراطيون، متجاهلا رفضهم القيام بذلك.ولم تشهد أي من المدن المستهدفة، مثل شيكاغو، أعمال شغب واسعة النطاق أو اندلاع عنف خارج عن السيطرة.في الأسبوع الماضي، نقل منظمو مباراة ودية دولية بين وبورتوريكو من شيكاغو، حيث كان من المقرر إقامتها في الأصل، إلى فلوريدا.ومن بين المدن الديمقراطية الكبرى، من المقرر أن تستضيف بوسطن 7 مباريات في ، وسان فرانسيسكو وسياتل 6 مباريات، ولوس أنجلوس 8 مباريات.وتشترك الولايات المتحدة في استضافة البطولة، التي تضم 48 منتخبا لأول مرة، مع وكندا، حيث تحتضن 11 مدينة أميركية المباريات، وهي سياتل، وسان فرانسيسكو، وأتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وكانساس سيتي، وميامي، ونيويورك، وفيلادلفيا.