لماذا استبعد يامال من المرشحين لجائزة"“الفتى الذهبي"؟

وتقدم صحيفة " سبورت" الإيطالية سنويا لأفضل لاعب كرة قدم شاب (تحت عمر 21) ينشط في ناد أوروبي.وبعد صعوده السريع، توج صاحب الـ18 عاما بجائزة الفتى الذهبي "Golden Boy" العام الماضي.نشرت صحيفة "توتو سبورت"، قائمة المرشحين النهائيين لجائزة الفتى الذهبي 2025، التي يحصل عليها أفضل لاعب تحت 21 عاما في الموسم الماضي.وضمت قائمة المرشحين العديد من النجوم الصاعدين، مثل الإسباني لاعب برشلونة، وثنائي ، الإسباني دين هويسين والتركي أردا غولر، بالإضافة إلى الفرنسي ديزيري دوي جناح ، لكن تم استبعاد يامال منها رغم دخوله القائمة الأولية وحصوله على أعلى الأصوات.ورصدت صحيفة "ماركا" استغراب قطاع من الجماهير لاستبعاد لامين يامال من قائمة المرشحين، خاصة بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب في العالم " "، عقب موسم استثنائي مع برشلونة، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.ويرجع سبب غياب لامين لأمر قانوني في لوائح الفتى الذهبي، وهو فوزه بالجائزة من قبل، مما يمنعه من الفوز مجددا.وأوضحت "ماركا" أن قوانين الجائزة هي التي حرمت يامال من مواصة الظهور بالقائمة والمنافسة على الجائزة، بعد فوزه بها في النسخة الماضية، إذ إنها لا تسمح بتكرار الفوز، بمعنى أنه لا يمكنك الفوز إلا مرة واحدة في العمر.وأضافت أن لامين اكتسح الجميع في العام الماضي، ولم يكن يوجد أي خلاف حول فوزه بالجائزة، بعدما حطم جميع الأرقام القياسية السابقة، ونالها عن عمر يناهز 17 عاما فقط.