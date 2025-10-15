Alsumaria Tv
لماذا استبعد يامال من المرشحين لجائزة"“الفتى الذهبي"؟

رياضة

2025-10-15 | 13:59
لماذا استبعد يامال من المرشحين لجائزة&quot;“الفتى الذهبي&quot;؟
80 شوهد

شهدت قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب في أوروبا استبعادا لافتا للإسباني لامين يامال، نجم برشلونة.

وتقدم صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية سنويا جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب كرة قدم شاب (تحت عمر 21) ينشط في ناد أوروبي.
وبعد صعوده السريع، توج لامين يامال صاحب الـ18 عاما بجائزة الفتى الذهبي "Golden Boy" العام الماضي.
نشرت صحيفة "توتو سبورت"، قائمة المرشحين النهائيين لجائزة الفتى الذهبي 2025، التي يحصل عليها أفضل لاعب تحت 21 عاما في الموسم الماضي.
وضمت قائمة المرشحين العديد من النجوم الصاعدين، مثل الإسباني باو كوبارسي لاعب برشلونة، وثنائي ريال مدريد، الإسباني دين هويسين والتركي أردا غولر، بالإضافة إلى الفرنسي ديزيري دوي جناح باريس سان جيرمان، لكن تم استبعاد يامال منها رغم دخوله القائمة الأولية وحصوله على أعلى الأصوات.
ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية استغراب قطاع من الجماهير لاستبعاد لامين يامال من قائمة المرشحين، خاصة بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"، عقب موسم استثنائي مع برشلونة، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.
ويرجع سبب غياب لامين لأمر قانوني في لوائح جائزة الفتى الذهبي، وهو فوزه بالجائزة من قبل، مما يمنعه من الفوز مجددا.
وأوضحت "ماركا" أن قوانين الجائزة هي التي حرمت يامال من مواصة الظهور بالقائمة والمنافسة على الجائزة، بعد فوزه بها في النسخة الماضية، إذ إنها لا تسمح بتكرار الفوز، بمعنى أنه لا يمكنك الفوز إلا مرة واحدة في العمر.
وأضافت أن لامين اكتسح الجميع في العام الماضي، ولم يكن يوجد أي خلاف حول فوزه بالجائزة، بعدما حطم جميع الأرقام القياسية السابقة، ونالها عن عمر يناهز 17 عاما فقط.
اخترنا لك
بينهم عربي.. الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي"
15:31 | 2025-10-15
"الهدية الملعونة".. ديمبيلي يترك والدته بيد الضرائب
14:18 | 2025-10-15
بعد تهديد ترامب بشأن مباريات في كأس العالم.. الفيفا يعلق
13:25 | 2025-10-15
ميسي يزاحم بيليه.. قائمة بأسماء اللاعبين الأكثر إسهاما بالأهداف بتاريخ كأس العالم
11:09 | 2025-10-15
مدرب السعودية يصف مباراة فريقه مع العراق بـ"الأهم".. ما علاقة والدته؟
10:06 | 2025-10-15
نور صبري ينتقد لاعبي العراق: هم الأقل جودة في جميع الأجيال
08:40 | 2025-10-15
فيديوهات

بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
Play
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
Play
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
04:48 | 2025-10-15
في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!
Play
في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!
03:00 | 2025-10-15
عقدة عدم الثقة تلازم المزاج العام للناخب.. فيديو
Play
عقدة عدم الثقة تلازم المزاج العام للناخب.. فيديو
02:44 | 2025-10-15
لاول مرة منذ سنوات.. اغتيال مرشح وعضو مجلس محافظة بغداد بعبوة لاصقة
Play
لاول مرة منذ سنوات.. اغتيال مرشح وعضو مجلس محافظة بغداد بعبوة لاصقة
00:21 | 2025-10-15
بدء توافد الجماهير العراقية لملعب مباراة العراق والسعودية
Play
بدء توافد الجماهير العراقية لملعب مباراة العراق والسعودية
12:45 | 2025-10-14
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
Play
بالفيديو.. سقوط طائرة في العراق
07:28 | 2025-10-14
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
Play
موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل
06:05 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
Play
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء
03:04 | 2025-10-14
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
Play
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
