لماذا استبعد يامال من المرشحين لجائزة"“الفتى الذهبي"؟
رياضة
2025-10-15 | 13:59
80 شوهد
شهدت قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب في أوروبا استبعادا لافتا للإسباني
لامين يامال
، نجم برشلونة.
وتقدم صحيفة "
توتو
سبورت" الإيطالية سنويا
جائزة الفتى الذهبي
لأفضل لاعب كرة قدم شاب (تحت عمر 21) ينشط في ناد أوروبي.
وبعد صعوده السريع، توج
لامين يامال
صاحب الـ18 عاما بجائزة الفتى الذهبي "Golden Boy" العام الماضي.
نشرت صحيفة "توتو سبورت"، قائمة المرشحين النهائيين لجائزة الفتى الذهبي 2025، التي يحصل عليها أفضل لاعب تحت 21 عاما في الموسم الماضي.
وضمت قائمة المرشحين العديد من النجوم الصاعدين، مثل الإسباني
باو كوبارسي
لاعب برشلونة، وثنائي
ريال مدريد
، الإسباني دين هويسين والتركي أردا غولر، بالإضافة إلى الفرنسي ديزيري دوي جناح
باريس سان جيرمان
، لكن تم استبعاد يامال منها رغم دخوله القائمة الأولية وحصوله على أعلى الأصوات.
ورصدت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
استغراب قطاع من الجماهير لاستبعاد لامين يامال من قائمة المرشحين، خاصة بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب
جائزة أفضل لاعب
في العالم "
الكرة الذهبية
"، عقب موسم استثنائي مع برشلونة، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.
ويرجع سبب غياب لامين لأمر قانوني في لوائح
جائزة
الفتى الذهبي، وهو فوزه بالجائزة من قبل، مما يمنعه من الفوز مجددا.
وأوضحت "ماركا" أن قوانين الجائزة هي التي حرمت يامال من مواصة الظهور بالقائمة والمنافسة على الجائزة، بعد فوزه بها في النسخة الماضية، إذ إنها لا تسمح بتكرار الفوز، بمعنى أنه لا يمكنك الفوز إلا مرة واحدة في العمر.
وأضافت أن لامين اكتسح الجميع في العام الماضي، ولم يكن يوجد أي خلاف حول فوزه بالجائزة، بعدما حطم جميع الأرقام القياسية السابقة، ونالها عن عمر يناهز 17 عاما فقط.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
